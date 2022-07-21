https://ukraina.ru/20220721/1036750918.html

"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска

Медведев рассказал, куда будут отодвинуты украинские войска

"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 июля заявил беженцам из Донбасса и Украины в Ростовской области о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:21

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беженцы

ростовская область

дмитрий медведев

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После общения с беженцами Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области.Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР, но теперь уже и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.

https://ukraina.ru/20220721/1036743925.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беженцы, ростовская область, дмитрий медведев, донецк, донбасс, украина