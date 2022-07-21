Медведев рассказал, куда будут отодвинуты украинские войска
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"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
Медведев рассказал, куда будут отодвинуты украинские войска
"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 июля заявил беженцам из Донбасса и Украины в Ростовской области о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше
2022-07-21T17:21
2022-07-21T17:21
новости
беженцы
ростовская область
дмитрий медведев
донецк
донбасс
украина
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После общения с беженцами Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области.Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS. По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР, но теперь уже и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.
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новости, беженцы, ростовская область, дмитрий медведев, донецк, донбасс, украина

"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска

17:21 21.07.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 июля заявил беженцам из Донбасса и Украины в Ростовской области о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше

И не только от Донецка [отодвинуть войска]. Теперь нужно пошире. Подальше.

Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза России
После общения с беженцами Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS.
По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР, но теперь уже и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
16:45
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперациюПоследние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
 
НовостибеженцыРостовская областьДмитрий МедведевДонецкДонбассУкраина
 
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