"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 июля заявил беженцам из Донбасса и Украины в Ростовской области о необходимости отодвинуть украинские войска не только от Донецка, но и дальше
И не только от Донецка [отодвинуть войска]. Теперь нужно пошире. Подальше.
После общения с беженцами Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что задачи спецоперации изменились из-за поставок Киеву РСЗО HIMARS.
По его словам, теперь это не только ДНР и ЛНР, но теперь уже и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.
16:45Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперациюПоследние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков