https://ukraina.ru/20220721/1036750821.html
Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
В сети появились детали быта и "нравов" в подразделении белорусских националистов, воюющих на Украине, сообщает 21 июля Telegram-канал "Милитарист"
2022-07-21T17:28
2022-07-21T17:28
2022-07-21T17:28
новости
калиновский
белорусские националисты
боевики
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После начала российской спецоперации на Украине в Киеве был сформирован добровольческий полк имени белорусского революционера Кастуся Калиновского. В батальон попали белорусские националисты и оппозиционеры из разных организаций и граждане Белоруссии, эмигрировавшие на Украину во время протестов 2020 года.По информации канала, в полку случаются вопиющие случаи нарушения прав, избиения, издевательства. Например, авторы приводят историю, как одного из добровольцев заставили сутки ходить с игрушечным водным пистолетом вместо настоящего оружия."Также в полку подтвердили, что его члены каждый месяц сдают "десятину" - перечисляют 10% своих зарплат во внутренний фонд полка. Утверждается, что это делается добровольно", - говорится в публикации. Ранее стало известно, что боевики этого полка попали в плен к Народной милиции ЛНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/77/1033827761_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_26ccbfc3c3d9722b6616949fdfdc158d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калиновский, белорусские националисты, боевики
Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
В сети появились детали быта и "нравов" в подразделении белорусских националистов, воюющих на Украине, сообщает 21 июля Telegram-канал "Милитарист"
После начала российской спецоперации на Украине в Киеве был сформирован добровольческий полк имени белорусского революционера Кастуся Калиновского. В батальон попали белорусские националисты и оппозиционеры из разных организаций и граждане Белоруссии, эмигрировавшие на Украину во время протестов 2020 года.
По информации канала, в полку случаются вопиющие случаи нарушения прав, избиения, издевательства. Например, авторы приводят историю, как одного из добровольцев заставили сутки ходить с игрушечным водным пистолетом вместо настоящего оружия.
"Также в полку подтвердили, что его члены каждый месяц сдают "десятину" - перечисляют 10% своих зарплат во внутренний фонд полка. Утверждается, что это делается добровольно", - говорится в публикации.
Ранее стало известно, что боевики этого полка попали в плен к Народной милиции ЛНР.