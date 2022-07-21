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Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине

Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине

В сети появились детали быта и "нравов" в подразделении белорусских националистов, воюющих на Украине, сообщает 21 июля Telegram-канал "Милитарист"

2022-07-21T17:28

2022-07-21T17:28

2022-07-21T17:28

новости

калиновский

белорусские националисты

боевики

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После начала российской спецоперации на Украине в Киеве был сформирован добровольческий полк имени белорусского революционера Кастуся Калиновского. В батальон попали белорусские националисты и оппозиционеры из разных организаций и граждане Белоруссии, эмигрировавшие на Украину во время протестов 2020 года.По информации канала, в полку случаются вопиющие случаи нарушения прав, избиения, издевательства. Например, авторы приводят историю, как одного из добровольцев заставили сутки ходить с игрушечным водным пистолетом вместо настоящего оружия."Также в полку подтвердили, что его члены каждый месяц сдают "десятину" - перечисляют 10% своих зарплат во внутренний фонд полка. Утверждается, что это делается добровольно", - говорится в публикации. Ранее стало известно, что боевики этого полка попали в плен к Народной милиции ЛНР.

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новости, калиновский, белорусские националисты, боевики