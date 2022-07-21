Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
В СМИ появлялась информация о том, что российские военные заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Значит ли это, что фронт по линии прорван, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T17:25
2022-07-21T17:25
новости
журналист
славянск
военные
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Корреспондент добавил, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, российские войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Дело в том, пояснил Сапоньков, что размеренный темп наступления украинская пропаганда "продавала" как отсутствие ресурсов ВС РФ, но это не так, наступление продолжается, пусть и не так быстро, как многим бы хотелось.
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новости, журналист, славянск, военные

Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта

17:25 21.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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В СМИ появлялась информация о том, что российские военные заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Значит ли это, что фронт по линии прорван, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

"Нет, фронт пока еще не прорван. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем", - сказал он.

Корреспондент добавил, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, российские войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Дело в том, пояснил Сапоньков, что размеренный темп наступления украинская пропаганда "продавала" как отсутствие ресурсов ВС РФ, но это не так, наступление продолжается, пусть и не так быстро, как многим бы хотелось.
Роман Сапоньков интервью
15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
 
НовостижурналистСлавянсквоенные
 
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