Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
В СМИ появлялась информация о том, что российские военные заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Значит ли это, что фронт по линии прорван, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
"Нет, фронт пока еще не прорван. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем", - сказал он.
Корреспондент добавил, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, российские войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Дело в том, пояснил Сапоньков, что размеренный темп наступления украинская пропаганда "продавала" как отсутствие ресурсов ВС РФ, но это не так, наступление продолжается, пусть и не так быстро, как многим бы хотелось.