https://ukraina.ru/20220721/1036750215.html

Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта

Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта - 21.07.2022 Украина.ру

Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта

В СМИ появлялась информация о том, что российские военные заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Значит ли это, что фронт по линии прорван, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-21T17:25

2022-07-21T17:25

2022-07-21T17:25

новости

журналист

славянск

военные

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Корреспондент добавил, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, российские войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Дело в том, пояснил Сапоньков, что размеренный темп наступления украинская пропаганда "продавала" как отсутствие ресурсов ВС РФ, но это не так, наступление продолжается, пусть и не так быстро, как многим бы хотелось.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, славянск, военные