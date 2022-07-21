https://ukraina.ru/20220721/1036749515.html

Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать

Герб СССР на монументе "Родина-мать" заменят на трезубец

Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале 21 июля рассказал, что большинство украинцев, голосовавших за изменение символики на монументе Родины-матери, высказались за замену герба СССР на государственный

2022-07-21T17:18

2022-07-21T17:18

2022-07-21T17:18

новости

родина-мать

монумент

герб

ссср

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По его словам, решение могло быть принято и без "консультаций с общественностью". Также среди предложенных вариантов были - "оставить все, как есть" или "снять герб СССР".Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали с 2020 года. Но сделать это сложно даже технически.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ukraina.ru/20211203/1032798244.html

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новости, родина-мать, монумент, герб, ссср