Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале 21 июля рассказал, что большинство украинцев, голосовавших за изменение символики на монументе Родины-матери, высказались за замену герба СССР на государственный
Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опрошенных в "Дие" (электронном приложении - ред.), в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец.
По его словам, решение могло быть принято и без "консультаций с общественностью". Также среди предложенных вариантов были - "оставить все, как есть" или "снять герб СССР".
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали с 2020 года. Но сделать это сложно даже технически.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
3 декабря 2021, 14:23На Украине нашли организацию, готовую декоммунизировать «Родину-мать»Украинский институт национальной памяти подготовил и планирует на следующей неделе передать Министерству культуры и информационной политики Украины предложения по демонтажу герба СССР с «Родины-матери» в Киеве. Об этом в комментарии УНН 3 декабря рассказал председатель Института нацпамяти Антон Дробович