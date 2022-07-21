Герб СССР на монументе "Родина-мать" заменят на трезубец
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Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
Герб СССР на монументе "Родина-мать" заменят на трезубец
Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале 21 июля рассказал, что большинство украинцев, голосовавших за изменение символики на монументе Родины-матери, высказались за замену герба СССР на государственный
2022-07-21T17:18
2022-07-21T17:18
новости
родина-мать
монумент
герб
ссср
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По его словам, решение могло быть принято и без "консультаций с общественностью". Также среди предложенных вариантов были - "оставить все, как есть" или "снять герб СССР".Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали с 2020 года. Но сделать это сложно даже технически.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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новости, родина-мать, монумент, герб, ссср

Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать

17:18 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМероприятия в честь Дня Победы на Украине
Мероприятия в честь Дня Победы на Украине - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале 21 июля рассказал, что большинство украинцев, голосовавших за изменение символики на монументе Родины-матери, высказались за замену герба СССР на государственный

Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опрошенных в "Дие" (электронном приложении - ред.), в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец.

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Министр культуры Украины
По его словам, решение могло быть принято и без "консультаций с общественностью". Также среди предложенных вариантов были - "оставить все, как есть" или "снять герб СССР".
Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали с 2020 года. Но сделать это сложно даже технически.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
«Родина-мать»
3 декабря 2021, 14:23
На Украине нашли организацию, готовую декоммунизировать «Родину-мать»Украинский институт национальной памяти подготовил и планирует на следующей неделе передать Министерству культуры и информационной политики Украины предложения по демонтажу герба СССР с «Родины-матери» в Киеве. Об этом в комментарии УНН 3 декабря рассказал председатель Института нацпамяти Антон Дробович
 
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