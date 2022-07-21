"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036746437.html
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению - 21.07.2022 Украина.ру
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
Есть ли признаки того, что ВСУ готовится перейти в контрнаступление на херсонском направлении, и готова ли к этому российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T19:09
2022-07-21T19:09
новости
журналист
киев
украина
контрнаступление
всу
херсон
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_8ad968fdcb9a3fa14ef67274fb5e4b8b.jpg
Он добавил, что на войне всякое бывает, и противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, но и к этому российские военные готовы.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_b87eb44c9e01463affbdf88473ca0690.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, журналист, киев, украина, контрнаступление, всу, херсон, армия

"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению

19:09 21.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Есть ли признаки того, что ВСУ готовится перейти в контрнаступление на херсонском направлении, и готова ли к этому российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

"Есть данные, что противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях. Он активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны", - ответил корреспондент.

Он добавил, что на войне всякое бывает, и противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, но и к этому российские военные готовы.
Роман Сапоньков интервью
15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
 
НовостижурналистКиевУкраинаконтрнаступлениеВСУХерсонАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала