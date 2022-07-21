https://ukraina.ru/20220721/1036746437.html
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению - 21.07.2022 Украина.ру
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
Есть ли признаки того, что ВСУ готовится перейти в контрнаступление на херсонском направлении, и готова ли к этому российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T19:09
2022-07-21T19:09
2022-07-21T19:09
новости
журналист
киев
украина
контрнаступление
всу
херсон
армия
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Он добавил, что на войне всякое бывает, и противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, но и к этому российские военные готовы.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, киев, украина, контрнаступление, всу, херсон, армия
"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
Есть ли признаки того, что ВСУ готовится перейти в контрнаступление на херсонском направлении, и готова ли к этому российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков