https://ukraina.ru/20220721/1036746437.html

"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению

"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению - 21.07.2022 Украина.ру

"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению

Есть ли признаки того, что ВСУ готовится перейти в контрнаступление на херсонском направлении, и готова ли к этому российская армия, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-21T19:09

2022-07-21T19:09

2022-07-21T19:09

новости

журналист

киев

украина

контрнаступление

всу

херсон

армия

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Он добавил, что на войне всякое бывает, и противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, но и к этому российские военные готовы.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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новости, журналист, киев, украина, контрнаступление, всу, херсон, армия