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Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию

Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию - 21.07.2022 Украина.ру

Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию

Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-21T16:45

2022-07-21T16:45

2022-07-21T16:46

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Также, добавил он, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов с соответствующими последствиями. Правда этот ответ, оговорился он, будет не таким впечатляющим, поскольку такой работой российские военные занимаются на постоянной основе.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, himars, рсзо, удары, херсон, вмешательство