Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T16:45
2022-07-21T16:46
новости
россия
сша
himars
рсзо
удары
херсон
вмешательство
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Также, добавил он, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов с соответствующими последствиями. Правда этот ответ, оговорился он, будет не таким впечатляющим, поскольку такой работой российские военные занимаются на постоянной основе.
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новости, россия, сша, himars, рсзо, удары, херсон, вмешательство

Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию

16:45 21.07.2022 (обновлено: 16:46 21.07.2022)
 
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Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

"Самый доступный вариант — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Они находятся в нейтральной зоне и не несут экипажа. И я точно знаю, что наше ПВО сбивали в Сирии такие беспилотники. Хотя, конечно, я не эксперт по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение", - сказал Сапоньков.

Также, добавил он, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов с соответствующими последствиями. Правда этот ответ, оговорился он, будет не таким впечатляющим, поскольку такой работой российские военные занимаются на постоянной основе.
 
НовостиРоссияСШАHIMARSРСЗОударыХерсонвмешательство
 
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