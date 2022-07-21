https://ukraina.ru/20220721/1036743925.html
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T16:45
2022-07-21T16:45
2022-07-21T16:46
новости
россия
сша
himars
рсзо
удары
херсон
вмешательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036698909_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_303d6eddb84aaa9a7f626579b407419d.jpg
Также, добавил он, Россия может через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов с соответствующими последствиями. Правда этот ответ, оговорился он, будет не таким впечатляющим, поскольку такой работой российские военные занимаются на постоянной основе.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036698909_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a258ca45d1a7f9a00b585fc1341a85d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, himars, рсзо, удары, херсон, вмешательство
Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
16:45 21.07.2022 (обновлено: 16:46 21.07.2022)
Последние удары по Херсону РСЗО HIMARS – прямое столкновение ВС РФ и США, правда Вашингтон в этом случае работал украинскими руками. Подобные обстрелы стали возможны благодаря американским и натовским разведданным. Может ли Россия за это наказать США в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков