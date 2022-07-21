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Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной
Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной - 21.07.2022 Украина.ру
Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной
Фактор соотношения сил между Россией и Западом решит судьбу Приднестровья, заявил в ходе выступления на круглом столе "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
2022-07-21T16:15
2022-07-21T16:15
2022-07-21T16:15
новости
алексей пушков
украина
приднестровье
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Он объяснил, что Молдавия прогрессивно отрезает от себя непризнанное Приднестровье, в то время как сама информационно отделяется от России, российского информационного пространства. По его мнению, этот процесс контролируем волей президента страны.Однако, ключевой вопрос, по словам Пушкова в том, что переговоры по Приднестровью затянулись и не дают никаких результатов. А сами результаты, считает он, зависят не от переговоров непосредственно, а от расстановки сил.Пушков добавил, что России стоит учитывать фактор соотношения сил касательно Приднестровья, потому что он решит судьбу региона.
https://ukraina.ru/20220701/1034265945.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей пушков, украина, приднестровье
Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной
Фактор соотношения сил между Россией и Западом решит судьбу Приднестровья, заявил в ходе выступления на круглом столе "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Он объяснил, что Молдавия прогрессивно отрезает от себя непризнанное Приднестровье, в то время как сама информационно отделяется от России, российского информационного пространства. По его мнению, этот процесс контролируем волей президента страны.
Однако, ключевой вопрос, по словам Пушкова в том, что переговоры по Приднестровью затянулись и не дают никаких результатов. А сами результаты, считает он, зависят не от переговоров непосредственно, а от расстановки сил.
Как на Украине, как это выяснилось, западные страны готовили нам такое соотношение сил, которое сделало бы невозможным мирное решение украинского кризиса на основе учета интересов ДНР/ЛНР и на основе учета интересов безопасности России.
Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Пушков добавил, что России стоит учитывать фактор соотношения сил касательно Приднестровья, потому что он решит судьбу региона.