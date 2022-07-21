https://ukraina.ru/20220721/1036743295.html

Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной

Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной - 21.07.2022 Украина.ру

Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной

Фактор соотношения сил между Россией и Западом решит судьбу Приднестровья, заявил в ходе выступления на круглом столе "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье" председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-07-21T16:15

2022-07-21T16:15

2022-07-21T16:15

новости

алексей пушков

украина

приднестровье

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Он объяснил, что Молдавия прогрессивно отрезает от себя непризнанное Приднестровье, в то время как сама информационно отделяется от России, российского информационного пространства. По его мнению, этот процесс контролируем волей президента страны.Однако, ключевой вопрос, по словам Пушкова в том, что переговоры по Приднестровью затянулись и не дают никаких результатов. А сами результаты, считает он, зависят не от переговоров непосредственно, а от расстановки сил.Пушков добавил, что России стоит учитывать фактор соотношения сил касательно Приднестровья, потому что он решит судьбу региона.

https://ukraina.ru/20220701/1034265945.html

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новости, алексей пушков, украина, приднестровье