https://ukraina.ru/20220721/1036741943.html
"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ
"Снимем судимости": в Запорожье поощрят отказавшихся служить в ВСУ
"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ
Граждан, отказавшихся воевать за киевский режим поощрят в Запорожской области. Об этом 21 июля в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-07-21T16:11
2022-07-21T16:11
2022-07-21T16:11
новости
владимир рогов
всу
владимир зеленский
судимость
запорожская область
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По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.От отметил, что "сотые" не захотели стать "двухсотыми", вспомнив случай, когда военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны Луцка Волынской области отказались участвовать в боевых действиях. За это командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. А сами военнослужащие оштрафованы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Территории объявили о планах стать субъектами России.
https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, всу, владимир зеленский, судимость, запорожская область
"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ
Граждан, отказавшихся воевать за киевский режим поощрят в Запорожской области. Об этом 21 июля в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом [Владимира] Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины, а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов.
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.
От отметил, что "сотые" не захотели стать "двухсотыми", вспомнив случай, когда военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны Луцка Волынской области отказались участвовать в боевых действиях.
За это командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. А сами военнослужащие оштрафованы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Территории объявили о планах стать субъектами России.