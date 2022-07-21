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"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ

"Снимем судимости": в Запорожье поощрят отказавшихся служить в ВСУ

"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ

Граждан, отказавшихся воевать за киевский режим поощрят в Запорожской области. Об этом 21 июля в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-07-21T16:11

2022-07-21T16:11

2022-07-21T16:11

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владимир рогов

всу

владимир зеленский

судимость

запорожская область

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По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.От отметил, что "сотые" не захотели стать "двухсотыми", вспомнив случай, когда военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны Луцка Волынской области отказались участвовать в боевых действиях. За это командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. А сами военнослужащие оштрафованы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Территории объявили о планах стать субъектами России.

https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html

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новости, владимир рогов, всу, владимир зеленский, судимость, запорожская область