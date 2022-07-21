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Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с Зеленской

Фото: Зеленская и Байден появились на публике в "странной" обуви

Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с Зеленской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля нашла очевидное объяснение решению Джилл Байден и Елены Зеленской надеть на официальную встречу туфли в цветах украинского флага

2022-07-21T15:45

2022-07-21T15:45

2022-07-21T15:45

новости

захарова

зеленская

туфли

джо байден

сша

визит

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что связи Киева и Вашингтона настолько "тесные и партнерские", что дамы даже выбрали для официального мероприятия "туфли в цветах украинского флага: Зеленская надела голубые лодочки, миссис Байден – желтые".При этом, по словам дипломата, первые леди США и Украины не согласовывали дресс-код заранее. Украина и США во всех смыслах на одной волне, заключил Кулеба. Мария Захарова высмеяла слова Кулебы. В своем Telegram-канале она заявила, что "парные" туфли Зеленской и Байден – отнюдь не "подтверждение того, что Украина и США на одной волне".Ранее первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.

https://ukraina.ru/20220720/1036669448.html

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новости, захарова, зеленская, туфли, джо байден, сша, визит