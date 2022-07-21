Фото: Зеленская и Байден появились на публике в "странной" обуви
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Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с Зеленской
Фото: Зеленская и Байден появились на публике в "странной" обуви
Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с Зеленской
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля нашла очевидное объяснение решению Джилл Байден и Елены Зеленской надеть на официальную встречу туфли в цветах украинского флага
2022-07-21T15:45
2022-07-21T15:45
новости
захарова
зеленская
туфли
джо байден
сша
визит
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что связи Киева и Вашингтона настолько "тесные и партнерские", что дамы даже выбрали для официального мероприятия "туфли в цветах украинского флага: Зеленская надела голубые лодочки, миссис Байден – желтые".При этом, по словам дипломата, первые леди США и Украины не согласовывали дресс-код заранее. Украина и США во всех смыслах на одной волне, заключил Кулеба. Мария Захарова высмеяла слова Кулебы. В своем Telegram-канале она заявила, что "парные" туфли Зеленской и Байден – отнюдь не "подтверждение того, что Украина и США на одной волне".Ранее первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.
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новости, захарова, зеленская, туфли, джо байден, сша, визит

Захарова объяснила цвет обуви, в которой Джилл Байден появилась на встрече с Зеленской

15:45 21.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская Байден
Зеленская Байден
© Пресс-служба президента Украины
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июля нашла очевидное объяснение решению Джилл Байден и Елены Зеленской надеть на официальную встречу туфли в цветах украинского флага
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что связи Киева и Вашингтона настолько "тесные и партнерские", что дамы даже выбрали для официального мероприятия "туфли в цветах украинского флага: Зеленская надела голубые лодочки, миссис Байден – желтые".
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская туфли
Зеленская туфли
© Пресс-служба президента Украины
Зеленская туфли
При этом, по словам дипломата, первые леди США и Украины не согласовывали дресс-код заранее. Украина и США во всех смыслах на одной волне, заключил Кулеба.
Мария Захарова высмеяла слова Кулебы. В своем Telegram-канале она заявила, что "парные" туфли Зеленской и Байден – отнюдь не "подтверждение того, что Украина и США на одной волне".
"Это <...> подтверждение тому, какое место отведено Вашингтоном украинской государственности", – считает представитель МИД РФ.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.
Елена Зеленская на встрече с Джо и Джилл Байден
Вчера, 10:12
"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой ЗеленскогоВо вторник, 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден, пользователи соцсетей высмеяли ее за пуговицы на жакете
 
НовостиЗахароваЗеленскаятуфлиДжо БайденСШАвизит
 
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