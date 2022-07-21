Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Несмотря на произошедшее в последние месяцы падение китайского экспорта в Россию, в целом российско-китайские торговые связи укрепляются, и американские санкции не cмогут помешать этому процессу. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 20 июля в китайской газете Global Times
Газета объясняет произошедшее падение экспорта нестабильностью рубля и осторожностью китайских компаний, и одновременно отмечает, что за первую половину нынешнего года объем двусторонней торговли между РФ и КНР вырос на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Такой рост сильно превосходит аналогичные показатели торговли КНР с любым из пяти ее крупнейших партнеров, отмечает газета.
15 июня, 17:47Сыма Нань: мы понимаем, что Китаю могут устроить украинский сценарий на ТайванеВ Китае пристально следят за тем, что происходит на Украине. Во-первых, потому что у Китая с Россией сложились особенно близкие отношения — и в экономическом, и в политическом плане. А во-вторых, потому что не исключают разыгрывания на Тайване «украинского» сценария, считает один из известнейших блогеров КНР Сыма Нань (50 млн подписчиков)
В статье также указывается, что торговля между Китаем и Россией взаимовыгодна: энергетика и сельское хозяйство составляют основу российской экономики, но из-за относительно слабого производственного сектора ей необходимо импортировать готовую продукцию, производство которой является сильной стороной Китая.
Авторы статьи указывают, что другие страны мира, как Китай, ценят торговлю с Россией и хотят ее расширить.
"Например, страны БРИКС - Индия, Бразилия и Южная Африка. Китай не одинок. Это не то, с чем можно справиться с помощью американских санкций".
В статье отмечается, что распространение антироссийских санкций на Китай было бы самоубийственным шагов для США и их союзников.