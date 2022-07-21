https://ukraina.ru/20220721/1036734937.html

Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле

Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле - 21.07.2022 Украина.ру

Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле

Несмотря на произошедшее в последние месяцы падение китайского экспорта в Россию, в целом российско-китайские торговые связи укрепляются, и американские санкции не cмогут помешать этому процессу. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 20 июля в китайской газете Global Times

2022-07-21T14:44

2022-07-21T14:44

2022-07-21T14:44

китай

global times

торговля

новости

брикс

сша

санкции

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Газета объясняет произошедшее падение экспорта нестабильностью рубля и осторожностью китайских компаний, и одновременно отмечает, что за первую половину нынешнего года объем двусторонней торговли между РФ и КНР вырос на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Такой рост сильно превосходит аналогичные показатели торговли КНР с любым из пяти ее крупнейших партнеров, отмечает газета.В статье также указывается, что торговля между Китаем и Россией взаимовыгодна: энергетика и сельское хозяйство составляют основу российской экономики, но из-за относительно слабого производственного сектора ей необходимо импортировать готовую продукцию, производство которой является сильной стороной Китая.Авторы статьи указывают, что другие страны мира, как Китай, ценят торговлю с Россией и хотят ее расширить.В статье отмечается, что распространение антироссийских санкций на Китай было бы самоубийственным шагов для США и их союзников.

https://ukraina.ru/20220615/1034159148.html

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китай, global times, торговля, новости, брикс, сша, санкции