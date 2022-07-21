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Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака

Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака - 21.07.2022 Украина.ру

Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака

Прокурора из Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента (ОП) Олега Кипера рассматривают на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщило 21 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента

2022-07-21T14:21

2022-07-21T14:21

2022-07-21T14:21

генпрокурор

венедиктова

украина

владимир зеленский

увольнение

новости

должность

ермак

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До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева.В конце прошлой недели Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.На днях Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.

https://ukraina.ru/20220719/1036650557.html

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генпрокурор, венедиктова, украина, владимир зеленский, увольнение, новости, должность, ермак