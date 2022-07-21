Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036733935.html
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака - 21.07.2022 Украина.ру
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
Прокурора из Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента (ОП) Олега Кипера рассматривают на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщило 21 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента
2022-07-21T14:21
2022-07-21T14:21
генпрокурор
венедиктова
украина
владимир зеленский
увольнение
новости
должность
ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101095/64/1010956456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdbc1c21423076e8ea5fac015a499d86.jpg
До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева.В конце прошлой недели Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.На днях Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.
https://ukraina.ru/20220719/1036650557.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101095/64/1010956456_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_e6565c27220e396c4129eb81774c2d39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
генпрокурор, венедиктова, украина, владимир зеленский, увольнение, новости, должность, ермак

Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака

14:21 21.07.2022
 
© Фото : joinfo.ua
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : joinfo.ua
Читать в
Прокурора из Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента (ОП) Олега Кипера рассматривают на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщило 21 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента
До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.

«[Нынешний врио генпрокурора Алексей] Симоненко близок в первую очередь [замглавы ОП Олегу] Татарову. А вот Кипер — напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем [Ермаком]. Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте», — объяснил собеседник издания.

Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.
Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева.
В конце прошлой недели Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
На днях Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.
Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:20
В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурорГлава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту
 
генпрокурорВенедиктоваУкраинаВладимир ЗеленскийувольнениеНовостидолжностьЕрмак
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
14:56Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
14:44Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговле
14:43Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж
14:33На Украине дерусифицировали "Крепостную"
14:21Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
14:14Призывники из Луцка отказались ехать воевать в Донбасс
14:04Кнутов: обстрелом Антоновского моста ВСУ "прикрыли" свои потери
13:47"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне
13:47Стивен Кинг отрекся от Бандеры
13:36Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
13:25Менеджера крупного промышленного предприятия на Украине обвинили в госизмене
13:15Песков ответил на вбросы о здоровье Путина
12:44Более 600 боевиков погибли под развалинами украинской "Империи"
12:41Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах
12:36В Одессе обнаружили его Высокопреосвященство - фото
12:21Нацбанк Украины "взвинтил" курс доллара на 25%
12:20Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режима
12:19"Городские сумасшедшие и странный дедушка с деменцией": Медведев высмеял западных лидеров
12:10Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
Лента новостейМолния