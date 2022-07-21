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Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака - 21.07.2022 Украина.ру
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
Прокурора из Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента (ОП) Олега Кипера рассматривают на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщило 21 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента
2022-07-21T14:21
2022-07-21T14:21
2022-07-21T14:21
генпрокурор
венедиктова
украина
владимир зеленский
увольнение
новости
должность
ермак
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До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева.В конце прошлой недели Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.На днях Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
генпрокурор, венедиктова, украина, владимир зеленский, увольнение, новости, должность, ермак
Генпрокурором Украины может стать бывший советник Ермака
Прокурора из Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента (ОП) Олега Кипера рассматривают на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщило 21 июля издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президента
До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.
«[Нынешний врио генпрокурора Алексей] Симоненко близок в первую очередь [замглавы ОП Олегу] Татарову. А вот Кипер — напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем [Ермаком]. Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте», — объяснил собеседник издания.
Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела Генпрокуратуры.
Летом 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева.
В конце прошлой недели Владимир Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
На днях Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой.
Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.