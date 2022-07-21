https://ukraina.ru/20220721/1036729105.html

Расширение фронта против РФ позорно провалено: МЕРКОСУР даже слушать Зеленского не захотел

Расширение фронта против РФ позорно провалено: МЕРКОСУР даже слушать Зеленского не захотел - 21.07.2022 Украина.ру

Расширение фронта против РФ позорно провалено: МЕРКОСУР даже слушать Зеленского не захотел

В начале военной спецоперации президент Украины Владимир Зеленский в стремлении заручиться поддержкой мирового сообщества провёл целый телемарафон, выступая в... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T20:52

2022-07-21T20:52

2022-07-21T20:52

эксклюзив

украина

латинская америка

бразилия

аргентина

парагвай

уругвай

владимир зеленский

жаир болсонару

россия

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В начале военной спецоперации президент Украины Владимир Зеленский в стремлении заручиться поддержкой мирового сообщества провёл целый телемарафон, выступая в режиме видеоконференции перед парламентами стран G7 и ЕС, а также обращался к ООН, содержание его речи всегда сводилось к одному: Россию изолировать и максимально ослабить за счёт беспрецедентных санкций, а Украине помочь всем, чем только можно.И вот сейчас, когда западные политики прямым текстом говорят: «Денег и оружия у нас для вас больше нет, но вы держитесь», украинский лидер решил применить уже опробованный метод на аудитории другого региона — Латинской Америки.Даже слова Зеленскому сказать не дали6 июля в телефонном разговоре Зеленский обратился к парагвайскому коллеге Марио Абдо Бенитесу с просьбой предоставить ему возможность выступить в онлайн-формате перед участниками саммита МЕРКОСУР — крупнейшего торгово-экономического объединения Южной Америки, объединяющего Бразилию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, совокупный ВВП которого составляет $3,4 трлн. Президент Парагвая тогда ответил, что должен проконсультироваться по этому вопросу с партнёрами по объединению.2-дневный саммит МЕРКОСУР открылся 20 июля под председательством Парагвая, но пламенную речь Зеленского об «агрессии России на Украине» государства-участники не услышат.«МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий», — заявил на пресс-конференции заместитель главы МИД Парагвая Рауль Кано.Ранее заместитель директора по научной работе Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь отмечал, что спецоперация РФ на Украине разделила отношения России и МЕРКОСУР на "до" и "после".«В последние 4 года ситуация осложнилась, поскольку в странах, входящих в альянс, происходила смена власти: уходили левые, приходили правые, потом снова приходили левые. Всё это отражалось и на внешней политике и, конечно, происходила некая путаница. А после 24 февраля ситуация изменилась очень сильно. События на Украине действительно отразились на восприятии России латиноамериканцами — фиксировался определённый тренд на осуждение. Однако сам МЕРКОСУР предпочёл уклониться от какого-либо заявления по украинскому кризису», — пояснил он.В качестве одной из причин, почему объединение заняло такую позицию, Розенталь назвал тот факт, что сам по себе украинский кризис привёл к началу разговоров о возможной ратификации уже подписанного соглашения между МЕРКОСУР и Европейским союзом.«Если посмотреть на позицию отдельных стран, входящих в МЕРКОСУР, то всё гораздо не так просто, чем представляется: на официальном уровне они провозглашают одну политику, но реальность гораздо сложнее», — отметил заместитель директора по научной работе Института Латинской Америки РАН.БразилияПозиция президента Бразилии Жаира Болсонару относительно событий на Украине стала поводом для критики со стороны Зеленского буквально на днях.После телефонного разговора, состоявшегося 18 июля, украинский лидер заявил в интервью телеканалу Globo: «Информационная поддержка важна, но помимо информационной поддержки, нужна поддержка, о которой я говорил президенту: мы хотим от Бразилии поддержки. Он сказал мне, что поддерживает Украину. Он сказал мне так: "Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции". Я не поддерживаю его нейтральную позицию».О намерении не вмешиваться в конфликт Болсонару объявил сразу после начала военной спецоперации, выразив надежду, что аналогично поступят и страны НАТО, а также пообещал не голосовать за антироссийские резолюции в ООН. Впрочем, уже 2 марта Бразилия поддержала в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН документ, «самым решительным образом» осуждающий спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, но уже вскоре вместе с Россией и Китаем в Совете Безопасности ООН выступила за вариант резолюции авторства ЮАР с акцентом на гуманитарные аспекты, а не за проект Франции и Мексики с призывом к России немедленно прекратить специальную военную операцию.К западным санкциям Бразилиа присоединяться тоже не стала, подчеркнув их незаконность с точки зрения международного права, а также негативные последствия для всего мира в случае перебоев с поставками зерна, удобрений и энергоресурсов из РФ.АргентинаВ первый день военной спецоперации РФ на Украине президент Аргентины Альберто Фернандес и правительство в унисон призвали стороны конфликта урегулировать все разногласия дипломатическим путём, а не силовым. Однако вскоре позиция руководства республики резко изменилась и стала ближе к риторике Запада, а сторонников идеи сближения с Россией заставили замолчать. По одной из версий, пересмотреть своё отношение к ситуации Буэнос-Айрес заставило соглашение с МВФ, от финансовой помощи которого страна зависит очень сильно.Местные СМИ также начали транслировать американскую точку зрения об украинском кризисе, но в обществе есть запрос на альтернативное мнение, отмечал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Более того, на фоне этих событий в стране резко вырос интерес к курсам русского языка и программам обучения в российских вузах.Тем не менее власти республики отказались вводить санкции против РФ, как бы ни призывал временный поверенный в делах Украины в Аргентине Сергей Небрат, ограничительные меры урегулированию конфликта не помогут.Что касается Парагвая, то президент Марио Абдо Бенитес предпочёл никак не обозначать свою позицию, тем самым фактически выбрав нейтралитет относительно украинского кризиса.Уругвай был одним из немногих латиноамериканских государств, кто на официальном уровне осудил начало спецоперации, но при этом посол республики в РФ Даниэль Кастильос заявил, что эта критика никак не влияет на сотрудничество двух стран. Более того, как подчеркнул дипломат, Монтевидео не только выступает категорически против антироссийских санкций, но и сделает все для укрепления торговли и сохранения хороших отношений с Москвой.Через 2 дня после начала военной спецоперации РФ на Украине, 26 февраля, более 20 стран приняли заявление Организации американских государств с осуждениями в адрес России, Бразилия, Аргентина, Боливия, Сальвадор и Уругвай отказались ставить свои подписи. Как, например, объявил представитель Аргентины, конфликт на Украине не находится в компетенции ОАГ, так как происходит на другом континенте.Вот так попытки Зеленского перетянуть на свою сторону лидеров стран региона, имеющего тесные связи с Россией, на свою сторону обернулись полным крахом, причём с позором — его даже слушать не захотели. Если политики государств, входящих в МЕРКОСУР, твёрдо сказали почти 5 месяцев назад, что не будут поддерживать усилия Запада по изоляции России, то они и стоят на своём — никаких антироссийских санкций не вводилось и не планируется.

https://ukraina.ru/20220330/1033653276.html

https://ukraina.ru/20220628/1034242300.html

https://ukraina.ru/20220603/1034080752.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, латинская америка, бразилия, аргентина, парагвай, уругвай, владимир зеленский, жаир болсонару, россия