https://ukraina.ru/20220721/1036726037.html

Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост

Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост - 21.07.2022 Украина.ру

Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост

Удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России по Киеву, Великобритании или по другим странам Европы, кто решится атаковать сооружение, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-21T18:11

2022-07-21T18:11

2022-07-21T18:11

крымский мост

украина

великобритания

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4432f774755498809e5c937eeb29f5f7.jpg.webp

По его словам, Лондон не ударит по Крымскому мосту, потому что это из «области фантастики».По его словам, западные страны или Украина могут нанести удар по Крымскому мосту в случае, когда ситуация дойдет до коллапса украинской власти, до развала армии и руководства, тогда полевые командиры могут предпринять такое действие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220612/1034107668.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, украина, великобритания, новости, россия