https://ukraina.ru/20220721/1036726037.html
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост - 21.07.2022 Украина.ру
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
Удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России по Киеву, Великобритании или по другим странам Европы, кто решится атаковать сооружение, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-21T18:11
2022-07-21T18:11
2022-07-21T18:11
крымский мост
украина
великобритания
новости
россия
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По его словам, Лондон не ударит по Крымскому мосту, потому что это из «области фантастики».По его словам, западные страны или Украина могут нанести удар по Крымскому мосту в случае, когда ситуация дойдет до коллапса украинской власти, до развала армии и руководства, тогда полевые командиры могут предпринять такое действие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220612/1034107668.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, украина, великобритания, новости, россия
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
Удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России по Киеву, Великобритании или по другим странам Европы, кто решится атаковать сооружение, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру