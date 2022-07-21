Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост - 21.07.2022 Украина.ру
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Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост - 21.07.2022 Украина.ру
Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
Удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России по Киеву, Великобритании или по другим странам Европы, кто решится атаковать сооружение, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-21T18:11
2022-07-21T18:11
крымский мост
украина
великобритания
новости
россия
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По его словам, Лондон не ударит по Крымскому мосту, потому что это из «области фантастики».По его словам, западные страны или Украина могут нанести удар по Крымскому мосту в случае, когда ситуация дойдет до коллапса украинской власти, до развала армии и руководства, тогда полевые командиры могут предпринять такое действие.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220612/1034107668.html
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крымский мост, украина, великобритания, новости, россия

Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост

18:11 21.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России по Киеву, Великобритании или по другим странам Европы, кто решится атаковать сооружение, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
По его словам, Лондон не ударит по Крымскому мосту, потому что это из «области фантастики».

«Я не знаю, кто может не понимать на Западе, что удар по Крымскому мосту вызовет ответный удар России. И главное, что в лучшем случае для них — по Киеву, а в худшем случае могут быть атакованы английские, западные военные объекты на территории той же Польши или других стран».

Петр Акопов интервью
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его словам, западные страны или Украина могут нанести удар по Крымскому мосту в случае, когда ситуация дойдет до коллапса украинской власти, до развала армии и руководства, тогда полевые командиры могут предпринять такое действие.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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