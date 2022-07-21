https://ukraina.ru/20220721/1036725093.html
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора - 21.07.2022 Украина.ру
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
На днях президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Официально стороны договорились об экономическом сотрудничестве, а неофициально могли обсудить и поставки БПЛА, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:10
новости
военный эксперт
коротченко
беспилотники
дроны
иран
поставки
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Дроны, пояснил эксперт, нужны для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.Ранее США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили Ирану санкциями. Однако власти этой страны, как и российское руководство, опровергли этот "инсайт" США, назвав информацию вбросом.
https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военный эксперт, коротченко, беспилотники, дроны, иран, поставки
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
На днях президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Официально стороны договорились об экономическом сотрудничестве, а неофициально могли обсудить и поставки БПЛА, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко