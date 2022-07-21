Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора - 21.07.2022 Украина.ру
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Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора - 21.07.2022 Украина.ру
Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора
На днях президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Официально стороны договорились об экономическом сотрудничестве, а неофициально могли обсудить и поставки БПЛА, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:10
новости
военный эксперт
коротченко
беспилотники
дроны
иран
поставки
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Дроны, пояснил эксперт, нужны для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.Ранее США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили Ирану санкциями. Однако власти этой страны, как и российское руководство, опровергли этот "инсайт" США, назвав информацию вбросом.
https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html
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новости, военный эксперт, коротченко, беспилотники, дроны, иран, поставки

Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора

12:10 21.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
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© РИА Новости . РИА Новости
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На днях президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Официально стороны договорились об экономическом сотрудничестве, а неофициально могли обсудить и поставки БПЛА, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

"Иран нам важен с точки зрения транспортной логистики и реализации коридора "север-юг", мультимодального транспортного коридора. Плюс, я, как эксперт, считаю, что нам были бы, как минимум, полезны иранские беспилотники, в случае их применения против ВСУ. Подготовленные российские боевые расчёты. Две, три, четыре или пять сотен иранских беспилотников.

Дроны, пояснил эксперт, нужны для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.
Ранее США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили Ирану санкциями. Однако власти этой страны, как и российское руководство, опровергли этот "инсайт" США, назвав информацию вбросом.
Игорь Коротченко интервью
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Новостивоенный экспертКоротченкобеспилотникидроныИранпоставки
 
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