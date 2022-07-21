https://ukraina.ru/20220721/1036725093.html

Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора

Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора - 21.07.2022 Украина.ру

Коротченко: если Россия до сих пор не обсудила с Ираном поставку беспилотников, то пора

На днях президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран, где прошли трехсторонние переговоры лидеров Турции, России и Ирана. Официально стороны договорились об экономическом сотрудничестве, а неофициально могли обсудить и поставки БПЛА, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:10

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коротченко

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дроны

иран

поставки

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Дроны, пояснил эксперт, нужны для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.Ранее США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили Ирану санкциями. Однако власти этой страны, как и российское руководство, опровергли этот "инсайт" США, назвав информацию вбросом.

https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html

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новости, военный эксперт, коротченко, беспилотники, дроны, иран, поставки