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Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром - 21.07.2022 Украина.ру
Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
Украинский кулинар Евгений Клопотенко на днях опубликовал в Instagram* снимки своего маникюра в цвет украинского флага
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
клопотенко
украина
россия
новости
повар
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На фотографиях видно, что ноготь на мизинце Клопотенко окрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.По мнению повара, таким образом укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявлял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы на два уровня ниже ментально, чем украинцы.На днях Клопотенко приготовил пародию над русскими щами (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в супе ноги.*Соцсеть запрещена в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
клопотенко, украина, россия, новости, повар
Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
Украинский кулинар Евгений Клопотенко на днях опубликовал в Instagram* снимки своего маникюра в цвет украинского флага
На фотографиях видно, что ноготь на мизинце Клопотенко окрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.
По мнению повара, таким образом укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.
"Помните, я говорил: они уничтожают – мы создаем. Так мы победим. Наша задача каждый день создавать украинское", - написал шеф-повар в комментарии к публикации.
Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявлял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину.
Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы на два уровня ниже ментально, чем украинцы.
На днях Клопотенко приготовил пародию над русскими щами (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в супе ноги.