Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром - 21.07.2022 Украина.ру
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Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром - 21.07.2022 Украина.ру
Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром
Украинский кулинар Евгений Клопотенко на днях опубликовал в Instagram* снимки своего маникюра в цвет украинского флага
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
клопотенко
украина
россия
новости
повар
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На фотографиях видно, что ноготь на мизинце Клопотенко окрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.По мнению повара, таким образом укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявлял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы на два уровня ниже ментально, чем украинцы.На днях Клопотенко приготовил пародию над русскими щами (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в супе ноги.*Соцсеть запрещена в РФ
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клопотенко, украина, россия, новости, повар

Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром

12:07 21.07.2022
 
© kevin huber / flickr.com
© kevin huber / flickr.com
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Украинский кулинар Евгений Клопотенко на днях опубликовал в Instagram* снимки своего маникюра в цвет украинского флага
На фотографиях видно, что ноготь на мизинце Клопотенко окрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.
По мнению повара, таким образом укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.

"Помните, я говорил: они уничтожают – мы создаем. Так мы победим. Наша задача каждый день создавать украинское", - написал шеф-повар в комментарии к публикации.

Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявлял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину.
Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы на два уровня ниже ментально, чем украинцы.
На днях Клопотенко приготовил пародию над русскими щами (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в супе ноги.
*Соцсеть запрещена в РФ
Евгений Клопотенко
22 марта 2021, 19:55
«Это наш плюс»: кулинар-русофоб Клопотенко сравнил Украину с ЗимбабвеУкраинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно борющийся за выстраивание особой кулинарной идентичности своей страны, заявил, что пока Украину с гастрономической стороны почти нигде в мире не знают и что эту ситуацию можно и нужно менять. Об этом на днях написал Dsnews.ua
 
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