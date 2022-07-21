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Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром

Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром - 21.07.2022 Украина.ру

Украинский повар-русофоб собрался победить РФ маникюром

Украинский кулинар Евгений Клопотенко на днях опубликовал в Instagram* снимки своего маникюра в цвет украинского флага

2022-07-21T12:07

2022-07-21T12:07

2022-07-21T12:07

клопотенко

украина

россия

новости

повар

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На фотографиях видно, что ноготь на мизинце Клопотенко окрашен в желтый цвет, а безымянный палец - в синий.По мнению повара, таким образом укрепляется национальная идентичность и приближается победа Украины над Россией.Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявлял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы на два уровня ниже ментально, чем украинцы.На днях Клопотенко приготовил пародию над русскими щами (набросав в кастрюлю сырых овощей и залив сырой водой из-под крана) и "вымыл" в супе ноги.*Соцсеть запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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клопотенко, украина, россия, новости, повар