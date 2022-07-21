https://ukraina.ru/20220721/1036722729.html

Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото

Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото

Правительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства

2022-07-21T11:15

2022-07-21T11:15

2022-07-21T11:15

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Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.Ранее банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro заявил, что европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Финансиста возмутило, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

https://ukraina.ru/20220721/1036714030.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, великобритания, санкции, россия, нефть, уголь, золото