https://ukraina.ru/20220721/1036722729.html
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
Правительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
новости
великобритания
санкции
россия
нефть
уголь
золото
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Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.Ранее банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro заявил, что европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Финансиста возмутило, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.
https://ukraina.ru/20220721/1036714030.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, санкции, россия, нефть, уголь, золото
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
Правительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства