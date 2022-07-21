Великобритания ввела новые санкции против России
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Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото
Правительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
новости
великобритания
санкции
россия
нефть
уголь
золото
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Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.Ранее банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro заявил, что европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Финансиста возмутило, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.
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новости, великобритания, санкции, россия, нефть, уголь, золото

Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золото

11:15 21.07.2022
 
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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Правительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
"Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года", - говорится в документе.
Поправка также запрещает предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
Ранее банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro заявил, что европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели.
Финансиста возмутило, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.
Канада флаг
08:40
Канадские фермеры пострадали из-за антироссийских санкцийКанадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщило 20 июля издание Le Devoir
 
НовостиВеликобританияСанкцииРоссиянефтьугользолото
 
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