Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах - 21.07.2022 Украина.ру
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Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах
Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах - 21.07.2022 Украина.ру
Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах
Лето в самом разгаре, и украинцы, несмотря на военные действия, все же планируют отдых у моря. Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T12:41
2022-07-21T12:51
эксклюзив
туристы
россияне
украинцы
курорты
отдых
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Лето в самом разгаре, и украинцы, несмотря на военные действия, все же планируют отдых у моря.И хотя по статистике, только 11% украинцев намерены в этом году отдохнуть, из них за границу отважатся поехать всего 1% (данные туроператоров приводит украинское издание Апостроф), тем не менее на курортах Турции довольно заметно присутствие украинской речи. Очевидно, что львиную долю отдыхающих составляют те, кто выехал в Европу с началом военных действий, или на заработки. Для тех, кто покупает тур дома самый распространенный вариант – это доехать до ближайшего польского аэропорта поездом или автобусом, а оттуда уже на самолете на морской курорт. Еще одним туристическим транзитным хабом стал Кишинёв – он взял на себя все потоки из южных областей Украины. Очевидно, что из тех трех миллионов украинских беженцев, который остаются в странах ЕС до сих пор, часть туристов также летит на морской отдых. Самыми популярными направлениями традиционно остаются Турция, Египет и Болгария. Европейские морские курорты не по карману даже тем, кто временно осел во Франции и Италии, а вот радушное турецкое "все включено" остается вне конкуренции. Средняя стоимость тура на неделю в отель категории 5 звезд на двоих обойдется в 40 тысяч гривен (почти 1300 долларов). Испания и Италии стоит в два раза дороже.Больше всего украинских туристов, по мнению туроператоров, беспокоить соседство на курорте с россиянами. Однако на практике конфликтов среди туристов нет. "У нас отдыхает много туристов из России и Казахстана. Украинцев значительно меньше, чем в прошлом году, но их тоже достаточно. Они незаметны, так как все говорят по-русски и часто даже не различишь, откуда именно турист. Конфликтов в нашем отеле по политическим вопросам не было. Никто не поднимает острые темы. Среди персонала тоже был инструктаж не говорить на болезненные темы", - рассказывает аниматор Миша из отеля в Кемере.Украинская речь тоже слышна на пляжах. Это, как правило, большие компании, которые держатся вместе. Если прислушаться, о чем говорят туристы, становится понятно, что это заробитчане из западных украинских областей, давно работающие в Европе. Они громко разговаривают, в том числе обсуждают своих политиков.Среди персонала — аниматоров — тоже много украинцев. Во всех мероприятиях они приветствуют гостей на нескольких языках, в том числе на украинском. Также артисты с Украины регулярно дают концерты в турецких отелях. Свое украинство никто из них не скрывает, а даже подчеркивает, приветствуя на родном языке гостей. Например, на вопрос туристов из Ярославля Катя из Киева отвечает, что все ее родственники находятся на Украине. Россияне живо интересуются, как обстановка, как сама Катя. Она улыбается и говорит, что все нормально, она все понимает и искренне благодарит за слова поддержки. Улыбается и приглашает на послеобеденный волейбол. "Мы за вас, и за нас", - говорит ей вдогонку турист из Ярославля. Так что соседство украинцев и россиян в Турции не вызывает того напряжения, о котором так много предупреждают турагентства.Кроме того, украинский бизнес также оживился в туристическом смысле, и начал предлагать детские оздоровительные выездные лагеря за границей. Такой детский украинский лагерь открыли этим летом на Кипре. На арендованной площадке организовали отдых для украинских детей сами украинские бизнесмены. Отдых довольно дорогой – около 1600 долларов за 12 дней. При этом родители привозят детей в Никосию самостоятельно. "Британский лагерь, но украинский проект! Мы продолжаем работать, потому что считаем, что украинские дети имеют право на детство, украинцы – право работать, а Украина - право на восстановление и помощь",- так сообщается на сайте лагеря Study.uа.А для тех, кто не может себе позволить отдых за границей – остаются домашние городские пляжи. Например, в Киеве четыре акватории признаны безопасными от мин. В них разрешено купание.
https://ukraina.ru/20220628/1034244665.html
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
https://ukraina.ru/20220708/1034315490.html
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эксклюзив, туристы, россияне, украинцы, курорты, отдых

Как украинские туристы уживаются с россиянами на курортах

12:41 21.07.2022 (обновлено: 12:51 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Виктория Титова
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Лето в самом разгаре, и украинцы, несмотря на военные действия, все же планируют отдых у моря.
И хотя по статистике, только 11% украинцев намерены в этом году отдохнуть, из них за границу отважатся поехать всего 1% (данные туроператоров приводит украинское издание Апостроф), тем не менее на курортах Турции довольно заметно присутствие украинской речи.
Очевидно, что львиную долю отдыхающих составляют те, кто выехал в Европу с началом военных действий, или на заработки. Для тех, кто покупает тур дома самый распространенный вариант – это доехать до ближайшего польского аэропорта поездом или автобусом, а оттуда уже на самолете на морской курорт.
Еще одним туристическим транзитным хабом стал Кишинёв – он взял на себя все потоки из южных областей Украины. Очевидно, что из тех трех миллионов украинских беженцев, который остаются в странах ЕС до сих пор, часть туристов также летит на морской отдых.
Самыми популярными направлениями традиционно остаются Турция, Египет и Болгария. Европейские морские курорты не по карману даже тем, кто временно осел во Франции и Италии, а вот радушное турецкое "все включено" остается вне конкуренции. Средняя стоимость тура на неделю в отель категории 5 звезд на двоих обойдется в 40 тысяч гривен (почти 1300 долларов). Испания и Италии стоит в два раза дороже.
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Больше всего украинских туристов, по мнению туроператоров, беспокоить соседство на курорте с россиянами. Однако на практике конфликтов среди туристов нет.
"У нас отдыхает много туристов из России и Казахстана. Украинцев значительно меньше, чем в прошлом году, но их тоже достаточно. Они незаметны, так как все говорят по-русски и часто даже не различишь, откуда именно турист. Конфликтов в нашем отеле по политическим вопросам не было. Никто не поднимает острые темы. Среди персонала тоже был инструктаж не говорить на болезненные темы", - рассказывает аниматор Миша из отеля в Кемере.
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Украинская речь тоже слышна на пляжах. Это, как правило, большие компании, которые держатся вместе. Если прислушаться, о чем говорят туристы, становится понятно, что это заробитчане из западных украинских областей, давно работающие в Европе. Они громко разговаривают, в том числе обсуждают своих политиков.
Среди персонала — аниматоров — тоже много украинцев. Во всех мероприятиях они приветствуют гостей на нескольких языках, в том числе на украинском. Также артисты с Украины регулярно дают концерты в турецких отелях. Свое украинство никто из них не скрывает, а даже подчеркивает, приветствуя на родном языке гостей.
Например, на вопрос туристов из Ярославля Катя из Киева отвечает, что все ее родственники находятся на Украине. Россияне живо интересуются, как обстановка, как сама Катя. Она улыбается и говорит, что все нормально, она все понимает и искренне благодарит за слова поддержки. Улыбается и приглашает на послеобеденный волейбол. "Мы за вас, и за нас", - говорит ей вдогонку турист из Ярославля. Так что соседство украинцев и россиян в Турции не вызывает того напряжения, о котором так много предупреждают турагентства.
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Кроме того, украинский бизнес также оживился в туристическом смысле, и начал предлагать детские оздоровительные выездные лагеря за границей.
Такой детский украинский лагерь открыли этим летом на Кипре. На арендованной площадке организовали отдых для украинских детей сами украинские бизнесмены. Отдых довольно дорогой – около 1600 долларов за 12 дней. При этом родители привозят детей в Никосию самостоятельно. "Британский лагерь, но украинский проект! Мы продолжаем работать, потому что считаем, что украинские дети имеют право на детство, украинцы – право работать, а Украина - право на восстановление и помощь",- так сообщается на сайте лагеря Study.uа.
А для тех, кто не может себе позволить отдых за границей – остаются домашние городские пляжи. Например, в Киеве четыре акватории признаны безопасными от мин. В них разрешено купание.
 
Эксклюзивтуристыроссиянеукраинцыкурортыотдых
 
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