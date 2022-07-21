Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке - 21.07.2022 Украина.ру
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Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке - 21.07.2022 Украина.ру
Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
Президент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. Такое пояснение в Twitter дал 20 июля представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс
2022-07-21T10:16
2022-07-21T10:16
рак
новости
джо байден
сша
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Накануне Байден сообщил, что воздействие токсинов вызвало у него онкологию. Высказывание Байдена в соцсетях сначала приняли за оговорку, которыми он часто грешит.Однако в прошлогоднем медицинском отчете, где врач Байдена называл его "активным 78-летним мужчиной", указано, что еще до вступления в должность президента ему провели микрохирургическую операцию по удалению ракового заболевания кожи. На момент публикации отчета подозрений на кожную онкологию у президента США не было, говорится в документе.
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рак, новости, джо байден, сша

Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке

10:16 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. Такое пояснение в Twitter дал 20 июля представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс
Накануне Байден сообщил, что воздействие токсинов вызвало у него онкологию.

"Я жил дальше по дороге, в многоквартирном доме, когда мы переехали в Делавэр. Еще дальше была школа, в которую я ходил… Мы добирались по четырехполосному шоссе, нас возила мама… И что вы думаете: первый мороз, нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране. Но это в прошлом. И мы построим другое будущее", - сказал президент США, выступая в штате Массачусетс.

Высказывание Байдена в соцсетях сначала приняли за оговорку, которыми он часто грешит.
Однако в прошлогоднем медицинском отчете, где врач Байдена называл его "активным 78-летним мужчиной", указано, что еще до вступления в должность президента ему провели микрохирургическую операцию по удалению ракового заболевания кожи. На момент публикации отчета подозрений на кожную онкологию у президента США не было, говорится в документе.
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