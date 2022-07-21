Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке

"Я жил дальше по дороге, в многоквартирном доме, когда мы переехали в Делавэр. Еще дальше была школа, в которую я ходил… Мы добирались по четырехполосному шоссе, нас возила мама… И что вы думаете: первый мороз, нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране. Но это в прошлом. И мы построим другое будущее", - сказал президент США, выступая в штате Массачусетс.