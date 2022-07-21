https://ukraina.ru/20220721/1036716753.html

Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир

Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир - 21.07.2022 Украина.ру

Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир

Европейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Об этом на днях сообщил банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:49

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санкции

запад

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Финансиста возмутило, что главы государств, вводя "невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России", никак не обсудили этот вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.В частности, написал банкир, цены на энергоносители уже подскочили, что приводит к взрывному росту расходов на отопление, транспортные расходы домохозяйств и к их обеднению. Предприятия продолжают фиксировать резкий рост своих расходов. Стоимость энергии в Европе будет постоянно гораздо выше, чем где бы то ни было.При этом чиновники Европейского Центрального банка "врут, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики", говорится в публикации.Виллен выразил надежду, что шоковое снижение уровня доходов в ЕС позволит открыть политические дебаты, на которых граждане и бизнес, "смогут бросить вызов политике слепых "еврократов".Ранее американское издание Newsweek констатировало, что антироссийские санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.

https://ukraina.ru/20220721/1036714030.html

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новости, санкции, запад