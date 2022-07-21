https://ukraina.ru/20220721/1036714391.html

Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист

Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист - 21.07.2022 Украина.ру

Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист

Владимир Зеленский утратил в РФ права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика". Об этом рассказал старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов, передает 21 июля РИА Новости

2022-07-21T08:55

2022-07-21T08:55

2022-07-21T08:55

сваты

владимир зеленский

юрист

россия

права

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg

"По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", - объяснил Башилов.Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019 году он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения" - ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов - мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.Кроме того эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных."Сваты" - популярный в России украинский сериал, производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов сериала. "Рассмеши комика" - еженедельная развлекательное шоу на украинском телевидении.

https://ukraina.ru/20220714/1036433579.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сваты, владимир зеленский, юрист, россия, права, новости