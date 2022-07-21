Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист - 21.07.2022 Украина.ру
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Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист - 21.07.2022 Украина.ру
Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
Владимир Зеленский утратил в РФ права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика". Об этом рассказал старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов, передает 21 июля РИА Новости
2022-07-21T08:55
2022-07-21T08:55
сваты
владимир зеленский
юрист
россия
права
новости
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"По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", - объяснил Башилов.Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019 году он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения" - ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов - мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.Кроме того эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных."Сваты" - популярный в России украинский сериал, производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов сериала. "Рассмеши комика" - еженедельная развлекательное шоу на украинском телевидении.
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сваты, владимир зеленский, юрист, россия, права, новости

Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист

08:55 21.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский утратил в РФ права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика". Об этом рассказал старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов, передает 21 июля РИА Новости
"По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", - объяснил Башилов.
Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019 году он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения" - ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.
По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов - мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.
Кроме того эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
"Сваты" - популярный в России украинский сериал, производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов сериала. "Рассмеши комика" - еженедельная развлекательное шоу на украинском телевидении.
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