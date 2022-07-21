https://ukraina.ru/20220721/1036712426.html

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - 21.07.2022 Украина.ру

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

Замглавы Минюста США Лиза Монако 20 июля сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией

2022-07-21T07:24

2022-07-21T07:24

2022-07-21T07:25

санкции

мафия

сша

россия

новости

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"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".

https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html

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санкции, мафия, сша, россия, новости