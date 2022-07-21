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Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - 21.07.2022 Украина.ру
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Замглавы Минюста США Лиза Монако 20 июля сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией
2022-07-21T07:24
2022-07-21T07:24
2022-07-21T07:25
санкции
мафия
сша
россия
новости
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"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".
https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, мафия, сша, россия, новости
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
07:24 21.07.2022 (обновлено: 07:25 21.07.2022)
Замглавы Минюста США Лиза Монако 20 июля сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией