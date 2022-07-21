Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - 21.07.2022 Украина.ру
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Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - 21.07.2022 Украина.ру
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Замглавы Минюста США Лиза Монако 20 июля сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией
2022-07-21T07:24
2022-07-21T07:25
санкции
мафия
сша
россия
новости
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"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".
https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html
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санкции, мафия, сша, россия, новости

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

07:24 21.07.2022 (обновлено: 07:25 21.07.2022)
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Замглавы Минюста США Лиза Монако 20 июля сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией
"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.
По ее словам, ведомство хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 17:55
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкцийПостпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс 20 июля сообщил в своем Twitter, что Евросоюз утвердил очередной - седьмой по счету пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на золото из России
 
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