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Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев

Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев - 21.07.2022 Украина.ру

Владимир Сальдо: Украинцы платят за то, чтобы убивали украинцев

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T06:26

2022-07-21T06:26

2022-07-21T06:26

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Двадцать лет назад восстановление памятника Потемкину – тому, кто осваивал земли Новороссии, — символически стало прологом к возвращению Херсонской области в большую Россию. О чудесных совпадениях, суровой действительности и богатом будущем края – глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.— Владимир Васильевич, почему в Херсонской области реализовался крымский сценарий в той его части, что нашлись люди, которые взяли на себя ответственность за регион, за людей? Почему такая модель интеграции сложилась?— Давайте все же пойдем от истории, без нее будет непонятно. Все началось во времена царствования Екатерины Второй, когда Светлейший Князь Григорий Потемкин для того, чтобы доказать свою любовь и к женщине, и к императрице, и к своей Родине, принял решение и уехал на юг тогдашней Империи, где шли постоянные боестолкновения с турками, с крымско-татарским ханством и со всеми прочими, кто здесь пытался организовывать кочевую на тот момент жизнь. И в течение десяти лет фактически территория, равная многим государствам, была присоединена к Российской Империи.В 2002 году, когда меня впервые херсонцы мэром избрали, у меня была такая мечта, идея, восстановить эту историческую справедливость. Поэтому я решил, что надо вернуть на свой постамент основателя города – скульптуру Князя Потемкина, который был в Херсоне установлен в 1836 году известным скульптором Иваном Мартосом, его памятник Минину и Пожарскому более известен. В Херсоне Потемкин, а в Одессе Дюк де Ришелье, кстати, тоже один из подчиненных Потемкина. В 2003 году эта идея была реализована. Мы вернули тогда на постамент скульптуру Григория Александровича…— Которая была уничтожена после революции.— Она была не уничтожена. После революции попытались предать забвению имя Потемкина, но куда его денешь, он же памятник, известный персонаж. Скульптуру демонтировали, постамент остался, она хранилась в запасниках краеведческого музея, откуда в годы Великой Отечественной скульптура исчезла. Но постамент и сквер оставался.На нем был водружен бюст Карла Маркса, сквер носил имя Карла Маркса, улица была тоже Карла Маркса, [название] Потемкинская сейчас снова возвращено. Тоже когда я работал мэром, это сделали.В 2003 году мы эту идею реализовали несмотря на достаточное сопротивление различных общественно-националистических организаций. И вот, наверное, тогда еще трудно было предположить, что именно так продолжила развиваться история, это действительно история.Теперь прошло более двадцати лет, — чуть-чуть меньше с момента установления, это был 2003 год, ну, почти двадцать лет, — когда история опять повернулась так, что она начала свое движение в сторону справедливости. И куда уж мне было отказаться от своей идеи – это неправильно, нечестно.У меня появился шанс довести ее до логического продолжения новой истории нашей земли, Херсонской области, и не только Херсонской области, а всего Причерноморья.— Или, как говорили во времена Потемкина, Новороссии.— Или Новороссии. Это уже говорили и во время Потемкина, и чуть позже, потом этот термин чуть-чуть был отставлен, но тем не менее это так. Но тут уже из песни слов не выкинешь, и из истории тоже не выкинешь.Поэтому я согласился на предложение возглавить военно-гражданскую администрацию Херсонской области, и я буду делать все, что я знаю, а знаю я уже много. Это в первую очередь для людей, которые здесь живут. Это также в первую очередь для реализации этой идеи, восстановление исторической справедливости. Эта земля была и есть частью великой страны – России.— После такого очень красивого исторического отступления давайте теперь перейдем к тому, что же делается сейчас для людей. Вроде как нескромно рассказывать о собственных успехах, но кому, как ни первому лицу региона, задавать этот вопрос?— Давайте так. Один в поле не воин, и поэтому, если мне выпала честь, мне доверили этим заниматься, доверило руководство Российской Федерации, то, естественно, мы работаем вместе с поддержкой центральных ведомств, вместе с поддержкой наших соседей – Крыма, с помощью всех тех неравнодушных лиц, управленцев, специалистов необъятной территории нашей страны. Уже я «нашей» говорю – они подключились к этой задаче интеграции Херсонской области: ее экономики, ее возможностей в систему экономическую, политическую и общественную единого государства. За географическую и историческую [системы] мы уже поговорили.И еще: жителям Херсонской области – а им принимать окончательное решение, где и в какой стране они хотят жить, – вот им удалось раскрыть глаза на правду. На ту правду, которую последние восемь лет вытирали из их мозгов. Все делалось для того, чтобы люди, особенно молодежь, историю забыли.Для этого были восстановлены каналы связи, телевидение, открыт доступ ко всем источникам информации, а не только однобоко, к одному, который создала украинская пропагандистская машина, создала с помощью кураторов – сами бы не справились.— И все же о хлебе насущном…— В общем, удалось сохранить экономический потенциал, почти в полном объеме. Есть, конечно, моменты, которые вызывают разочарование и горечь, кое-какие разрушения есть, но, в общем-то, хозяйственная база в целости.Теперь дальше мы идем по пути активизации потенциала. Есть повышение деловой активности, повышение возможности для самих же херсонских предпринимателей, для инвесторов и для тех, кто хочет заниматься экономикой – это направление действует.Восстанавливается транспортное сообщение как с Крымом, так и со всей большой землей, потому что оно было нарушено. Удалось сберечь главные системы жизнеобеспечения нашей области – это энергобезопасность, газовое обеспечение.Восстановлена система, и продолжает восстанавливаться система, уже неотъемлемая часть жизни каждого человека, – это мобильная связь, интернет-провайдеры начали работать. Все это движется вперед, и все это создано за это короткое время. Вроде бы много, но нужно сделать еще больше.— В Донбассе – там даже есть некоторая хорошая зависть в отношении Херсона, насколько быстро процесс паспортизации у вас стартовал. Как это стало возможным?— Да, была создана система возможностей для желающих получить российское гражданство. То есть все это делается в более быстром порядке, чем, допустим, проходили наши соседи, у них там дольше это все шло. Но это потому, что мы учли их опыт.— Какие вы видите основные проблемы региона на текущий момент и перспективные пути их решения?— Основная проблема – безопасность, потому что мы находимся в зоне, близкой к линии соприкосновения, то есть находится вся территория в такой зоне. Второе: в условиях современных средств доступности на дальнем расстоянии ракетные комплексы – это вносит дополнительную опасность, которая очень сильно влияет на людей.Вроде бы и все понимают, что надо продолжать жить, но все-таки есть страх ракет, прилетов. Его сложно куда-то загнать. Это важно. Поэтому мы все-таки верим, что Вооруженные силы Российской Федерации, технологии военные, все-таки не дадут этим возможностям быть в полном объеме реализованным, а вообще лучше, чтобы они вообще не реализовывались.Да, сбивают ракеты, но осколки-то падают. Да, выявляют диверсионные группы, но они все равно продолжают оставаться. С этим всем придется научиться жить, и какое-то время пройдет. Но все равно эти проявления опасности будут устранены. Это все, что мешает быстрейшему налаживанию, активизации деловой жизни.Хотя, с другой стороны, бизнес – это как растение. Растения поднимаются и сквозь трещины в асфальте, пробиваются из-под бетонных плит. Так и бизнес – он найдет свои дорожки, он выведет на правильную дорогу. Трудолюбие и работоспособность, умение и жизненная хватка херсонцев помогут нам выжить в такой ситуации. Еще и развиваться. Херсонская область – она по своим географическим характеристикам вместе с Запорожской областью способна накормить пол-Европы.— Для этого все есть? Вода?— В пятидесятые годы была построена самая крупная в мире система орошения, система мелиорации, которая включила в себя Каховскую гидроэлектростанцию, ее дамбу, Каховское водохранилище, и вся система раздачи воды по засушливой территории. Сама земля плодородная, но иногда она хочет воды. И эта вода питает почти полмиллиона гектар орошаемых земель.— Эта система сейчас в рабочем состоянии, в порядке?— Она вся рабочая, специалисты, которые ее обслуживают и эксплуатируют, в большинстве своем находятся на местах, они никуда не уехали, хотя их призывают уезжать. Но как человек может бросить свое родное, куда он свой труд вкладывал. Эта система дает воду частично и на Запорожскую область, и на Крым, Северокрымский канал. Является главным источником воды.— Все в России знают про этот канал, но нет понимания, что это часть большой системы. Можно, пожалуйста, поподробнее?— Это вообще целое бассейновое управление всей системы водных ресурсов. Почти полмиллиона гектар. Это учитывая, что в Херсонской области чуть более двух миллионов гектар, и из них четвертая часть орошается. И это только в Херсонской области. А еще же есть Крымский полуостров.Это огромнейшее сооружение, там работников более пяти тысяч. Это Северокрымский канал, Каховская оросительная система. Все эти разводные системы, которые идут, все это доставляется конкретно до полей. Вообще, как это людям удалось спроектировать и построить – это уже инженерный подвиг.Вода с Каховского водохранилища до Крыма, почти до Джанкоя идет без подкачки, то есть учитывался при проектировании рельеф, который дает возможность свободного перетока воды. Это не очень дорогостоящий источник, но отдача в экономику от него колоссальная. Это все есть, сохранилось. После начала СВО Крым опять к этой системе был подключен и получает воду.— Есть информация, что впервые за последние годы сажают рис. Так ли это?— В Херсонской области это было, даже есть Институт риса в Херсонской области, который занимается изучением научного подхода к его выращиванию. Рисовые поля существуют, рис выращивается очень высокого качества. Он очень высоко котируется на мировом рынке, большей частью его продавали, за рубеж экспортировали, а потом там подмешивали в другие сорта риса, и продавали его как вроде бы не наш рис, не херсонский, но это наш рис.— Этот урожай херсонского риса тоже будет?— Да, он есть, и урожайность остается на высоком уровне.— Удастся его собрать, сохранить, реализовать?— Его удастся собрать, сохранить, реализовать и посеять на следующий год. Кроме риса, аграрная отрасль Херсонщины – это плодоовощная продукция. Херсонщина являлась в свое время чуть ли не основным поставщиком на Украину. Раньше была на Россию, Крым и на Украину. Сейчас рынки российские открываются для наших томатов, они широко известные, потому что природные условия для них подходят – грунтовые, не тепличные помидоры. Тепличных хозяйств тоже много.Это бахчевые культуры – знаменитые арбузы. Это яблоки, слива, вишня, черешня, абрикос – все это тоже выращивается. Виноград, винодельческое дело в Херсонской области тоже есть, есть несколько предприятий, тоже широко известны – это коньячный завод «Таврия», это винодельни князя Трубецкого и подвалы. Это большое Белозерское объединение виноделия. Все это есть.— Есть и функционирует?— Да, и будет работать.— Буквально за час до нашей с вами встречи раскатистые звуки прокатились по Херсону, мы видим в интернете сообщения, что под ударом оказался стратегический мост через Днепр. Был нанесен удар. Как вы оцениваете масштаб разрушений и потерь инфраструктурных, жилого сектора, которые уже нанесла Украина Херсонской области?— Ракетные удары стали чаще: по Скадовску, городу, который в глубине находится, по Херсону. Понятно почему. Они (украинские политики и военные. – Ред.) даже большей частью нацелены на подавление морально-психологического сознания людей. Это попытка держать людей в страхе. Это часть той технологии мирового порядка, с точки зрения западных конструкторов, которые они называют «демократия», но это не демократия. И попытки посеять страх в людях — это как раз не демократия, это общемировое диктаторство.Эти попытки продолжаются. Сегодня действительно имели место быть. Ракеты эти сбиты. Это ракеты «Хаймарсы», которые передали для чего? Вот для чего их продали Украине? И Украина, и украинцы рассчитываются за это своими кровно заработанными деньгами, платят за это для того же, чтобы убивать самих же украинцев и разрушать ту инфраструктуру, которая была создана своими же руками.Эти все аморальные действия говорят только об одном: что это целенаправленные действия, рассчитанные на то, чтобы держать под контролем эти территории и использовать их для глобально политических задач с одной стороны, а с другой стороны – это огромные деньги, которые просто дельцы, те, которые выпускают и разрабатывают оружие, зарабатывают. Зарабатывают на крови, на разрушениях. Пусть оно им аукнется где-то в нынешней жизни и в будущей, когда они на небесах будут, оно откликнется.

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Александр Васильев

Александр Васильев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев

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