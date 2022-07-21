https://ukraina.ru/20220721/1036680318.html

Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста

Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста - 21.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста

Украинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.

2022-07-21T06:30

2022-07-21T06:30

2022-07-21T06:30

новости

пианистка

валентина лисица

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киев

националист

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Она добавила, что ситуация с культурным наследием и его историей на Украине сейчас крайне противоречивая. С одной стороны, Чайковского, как борщ, пытались сделать украинским, потом, наоборот, решили его "декоммунизировать".Артистка пояснила, что Чайковского нельзя считать украинским, хотя его жизнь и связана с этой страной: киевская консерватория является наследницей музыкального училища при Русском музыкальном обществе, а Чайковский приложил руку к открытию этого "филиала".Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html

https://ukraina.ru/20220629/1034260221.html

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новости, пианистка, валентина лисица, чайковский, музыкант, переименование, киев, националист