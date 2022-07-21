https://ukraina.ru/20220721/1036680318.html
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста - 21.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста
Украинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.
2022-07-21T06:30
2022-07-21T06:30
2022-07-21T06:30
новости
пианистка
валентина лисица
чайковский
музыкант
переименование
киев
националист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/06/1034320695_0:33:3140:1799_1920x0_80_0_0_40fda0d50779ce2971523d81bad992d6.jpg.webp
Она добавила, что ситуация с культурным наследием и его историей на Украине сейчас крайне противоречивая. С одной стороны, Чайковского, как борщ, пытались сделать украинским, потом, наоборот, решили его "декоммунизировать".Артистка пояснила, что Чайковского нельзя считать украинским, хотя его жизнь и связана с этой страной: киевская консерватория является наследницей музыкального училища при Русском музыкальном обществе, а Чайковский приложил руку к открытию этого "филиала".Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html
https://ukraina.ru/20220629/1034260221.html
чайковский
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/06/1034320695_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_553a687fea9922f1663fbf5c162d5682.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пианистка, валентина лисица, чайковский, музыкант, переименование, киев, националист
Пианистка Лисица: Украина дошла до точки, когда Чайковского меняют на националиста
Украинские националисты потребовали убрать имя Петра Ильича Чайковского из названия киевской музыкальной академии (НМАУ), но коллектив и студенты собрали специальную комиссию на заседании которой отстояли имя композитора. В интервью изданию Украина.ру эту ситуацию прокомментировала американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица.
"Ну, кроме ругательных слов, у меня мало что есть, это первая реакция. Консерваторию уже были попытки переименовать несколько лет тому назад. Требовали, чтобы убрали имя Чайковского и переименовали в честь оперного певца Василия Слипака, который взял в руки оружие, воевал и погиб, примерно, в 2014 году. (Слипак был членом "Правого сектора"* и погиб в 2016 г. под селом Логвиновым, ДНР. – ред.). И они хотели Чайковского поменять на этого националиста, причем, он из Львова и никакого отношения к консерватории не имел", - возмутилась пианистка.
Она добавила, что ситуация с культурным наследием и его историей на Украине сейчас крайне противоречивая. С одной стороны, Чайковского, как борщ, пытались сделать украинским, потом, наоборот, решили его "декоммунизировать".
Артистка пояснила, что Чайковского нельзя считать украинским, хотя его жизнь и связана с этой страной: киевская консерватория является наследницей музыкального училища при Русском музыкальном обществе, а Чайковский приложил руку к открытию этого "филиала".
Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.
В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").
В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".
Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
*Деятельность организации запрещена в РФ