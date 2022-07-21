На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина - 21.07.2022 Украина.ру
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина
Под моросящим дождем в кузове грузовиков едут мобилизованные солдаты ВСУ, понуро втянув голову в плечи. Полицейские патрули на блокпостах лениво осматривают... Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T07:36
2022-07-21T08:21
эксклюзив
украина
всу
черкассы
военные действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/25/1031092589_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_0ab3e838f08cea5f2dc59d8bd2bbf06b.jpg.webp
Под моросящим дождем в кузове грузовиков едут мобилизованные солдаты ВСУ, понуро втянув голову в плечи. Полицейские патрули на блокпостах лениво осматривают поток автомобилей, сложив автоматы, каски и бронежилеты на бруствер из мешков с песком.Автомобили давят тысячи опавших абрикосов. По деревьям лазает детвора, обрывая шелковицу, абрикосы, вишни и сливы, которые этим летом щедро уродила плодородная украинская земля. На всех стихийных базарчиках и вдоль дорог стоят сотни женщин, которые пытаются за копейки продать массу ягод и фруктов, но предложение намного превышает спрос. Две трети городских объявлений сводятся к продаже вишен, кабачков, персиков и слив.На обочине дороги сидит безногий и уже пьяный ветеран АТО с медалью и нашивкой «Правого сектора»* на зеленой футболке. Пустым взглядом он провожает грузовики с пополнением ВСУ, прихлебывая водку из горла под безразличные взгляды полицейских и окружающих торговок. Женщины пересказывают друг другу новости из украинских СМИ об ударах по тем или иным городам, охают, вздыхают и переключаются на рецепты консервирования овощей.Центральная Украина и город Черкассы в частности продолжает жизнь своей жизнью, а военные действия стали рутиной. Периодически звучащая сирена воздушной тревоги не вызывает никакой реакции, продолжают работать супермаркеты и торговые центры, несмотря на таблички, запрещающие их работу в этот момент. Помимо воздушных тревог о войне напоминают и регулярные звуки артиллерийской стрельбы — в учебном центре на полигоне Оршанец в лесу под Черкассами мобилизованные солдаты ВСУ осваивают западное вооружение, которое затем будет обстреливать города Донбасса, Херсон или Мелитополь.Днепровские пляжи заполнены отдыхающими. В парках неспешно прогуливаются молодые люди, из которых значительная часть носит футболки с нецензурными угрозами в адрес россиян или украинскими националистическими лозунгами. Лишь по ночам полиция проводит рейды, отлавливая в парках и на пляжах нарушителей комендантского часа и вручая им повестки в военкомат. Полиция города отчитывается, что за ночь им удается выписать около полусотни повесток.До сих пор сам город не подвергался ударам российских ракет. Лишь в прошлом месяце была серьезно повреждена железнодорожная часть моста через Днепр. Тем не менее с каждым месяцем на городских кладбищах растет количество свежих могил солдат ВСУ и националистических вооруженных формирований. С каждым месяцем растет и количество исчезнувших горожан, которые были критически настроены по отношению к киевским властям.Городские сайты почти ежедневно также сообщают о подозрении в госизмене тому или иному жителю города. Паренек 18 лет в соцсети усомнился в правдивости пропагандистских сообщений о зверствах российских солдат. «В собственных постах и ​​сториз он открыто поддерживал действия захватчиков и утверждал, что они ведут борьбу с так называемым фашизмом и проводят денацификацию на территории Украины», — говорится в обвинении. Женщина 65 лет в магазине публично высказалась против действий украинской армии. Мужчина 69 лет публично выражал сомнения в эффективности украинской армии и ее способности вернуть Донбасс и Крым. Националистически настроенные граждане строчат на таких людей доносы, призывая к расправам.Особо подозрительными им кажутся внутренние переселенцы. В относительно спокойном городе их около 50 тысяч, преимущественно из Харькова. Поскольку далеко не все они в состоянии арендовать квартиру (цены на которые взлетели почти в два раза с весны), многие вынуждены ютиться в общежитиях для студентов, но к началу учебного года их просят освободить помещения. Однако даже платежеспособным харьковчанам не всегда удается арендовать квартиру — местные жители с недоверием относятся к внутренним беженцам, несмотря на все патриотические призывы и лозунги о «единой стране».Объявления о сдаче жилья в аренду зачастую указывают, что жилье сдается только жителям города и области. С другой же стороны, многие родственники местных жителей сами стали беженцами, уехав в страны ЕС. Для многих из них это был единственный шанс посмотреть мир бесплатно. Однако в последние месяцы они стали возвращаться, так как халява в ЕС заканчивается, пособия урезают, а бесплатный проезд отменяют.О недолгой жизни в ЕС они рассказывают на песчаных пляжах и в парках на днепровских кручах, инстинктивно шарахаясь от людей в военной форме, которые самим своим видом напоминают им о военных действиях, которые их тоже могут затронуть.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
https://ukraina.ru/20220623/1034212048.html
https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/25/1031092589_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c7ebe237c858fdcae133446f2df130f4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, черкассы, военные действия

На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина

07:36 21.07.2022 (обновлено: 08:21 21.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / юра запеченкоЧеркассы
Черкассы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / юра запеченко
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Под моросящим дождем в кузове грузовиков едут мобилизованные солдаты ВСУ, понуро втянув голову в плечи. Полицейские патрули на блокпостах лениво осматривают поток автомобилей, сложив автоматы, каски и бронежилеты на бруствер из мешков с песком.
Автомобили давят тысячи опавших абрикосов. По деревьям лазает детвора, обрывая шелковицу, абрикосы, вишни и сливы, которые этим летом щедро уродила плодородная украинская земля. На всех стихийных базарчиках и вдоль дорог стоят сотни женщин, которые пытаются за копейки продать массу ягод и фруктов, но предложение намного превышает спрос. Две трети городских объявлений сводятся к продаже вишен, кабачков, персиков и слив.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 09:04
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
На обочине дороги сидит безногий и уже пьяный ветеран АТО с медалью и нашивкой «Правого сектора»* на зеленой футболке. Пустым взглядом он провожает грузовики с пополнением ВСУ, прихлебывая водку из горла под безразличные взгляды полицейских и окружающих торговок. Женщины пересказывают друг другу новости из украинских СМИ об ударах по тем или иным городам, охают, вздыхают и переключаются на рецепты консервирования овощей.
Центральная Украина и город Черкассы в частности продолжает жизнь своей жизнью, а военные действия стали рутиной. Периодически звучащая сирена воздушной тревоги не вызывает никакой реакции, продолжают работать супермаркеты и торговые центры, несмотря на таблички, запрещающие их работу в этот момент. Помимо воздушных тревог о войне напоминают и регулярные звуки артиллерийской стрельбы — в учебном центре на полигоне Оршанец в лесу под Черкассами мобилизованные солдаты ВСУ осваивают западное вооружение, которое затем будет обстреливать города Донбасса, Херсон или Мелитополь.
Днепровские пляжи заполнены отдыхающими. В парках неспешно прогуливаются молодые люди, из которых значительная часть носит футболки с нецензурными угрозами в адрес россиян или украинскими националистическими лозунгами. Лишь по ночам полиция проводит рейды, отлавливая в парках и на пляжах нарушителей комендантского часа и вручая им повестки в военкомат. Полиция города отчитывается, что за ночь им удается выписать около полусотни повесток.
Экономика обзор
23 июня, 10:27
Запастись консервами и дровами: что ждет украинскую экономикуЭкономические последствия военного конфликта на Украине уже почувствовал на себе каждый житель страны. По прогнозу заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука к концу 2022 году инфляция составит 20%, а ВВП упадет на треть
До сих пор сам город не подвергался ударам российских ракет. Лишь в прошлом месяце была серьезно повреждена железнодорожная часть моста через Днепр. Тем не менее с каждым месяцем на городских кладбищах растет количество свежих могил солдат ВСУ и националистических вооруженных формирований. С каждым месяцем растет и количество исчезнувших горожан, которые были критически настроены по отношению к киевским властям.
Городские сайты почти ежедневно также сообщают о подозрении в госизмене тому или иному жителю города. Паренек 18 лет в соцсети усомнился в правдивости пропагандистских сообщений о зверствах российских солдат. «В собственных постах и ​​сториз он открыто поддерживал действия захватчиков и утверждал, что они ведут борьбу с так называемым фашизмом и проводят денацификацию на территории Украины», — говорится в обвинении. Женщина 65 лет в магазине публично высказалась против действий украинской армии. Мужчина 69 лет публично выражал сомнения в эффективности украинской армии и ее способности вернуть Донбасс и Крым. Националистически настроенные граждане строчат на таких людей доносы, призывая к расправам.
Виталий Третьяков
18 июля, 12:56
Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве
Особо подозрительными им кажутся внутренние переселенцы. В относительно спокойном городе их около 50 тысяч, преимущественно из Харькова. Поскольку далеко не все они в состоянии арендовать квартиру (цены на которые взлетели почти в два раза с весны), многие вынуждены ютиться в общежитиях для студентов, но к началу учебного года их просят освободить помещения. Однако даже платежеспособным харьковчанам не всегда удается арендовать квартиру — местные жители с недоверием относятся к внутренним беженцам, несмотря на все патриотические призывы и лозунги о «единой стране».
Объявления о сдаче жилья в аренду зачастую указывают, что жилье сдается только жителям города и области. С другой же стороны, многие родственники местных жителей сами стали беженцами, уехав в страны ЕС. Для многих из них это был единственный шанс посмотреть мир бесплатно. Однако в последние месяцы они стали возвращаться, так как халява в ЕС заканчивается, пособия урезают, а бесплатный проезд отменяют.
О недолгой жизни в ЕС они рассказывают на песчаных пляжах и в парках на днепровских кручах, инстинктивно шарахаясь от людей в военной форме, которые самим своим видом напоминают им о военных действиях, которые их тоже могут затронуть.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУЧеркассыВоенные действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о раке
10:14Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского
10:09Словам Новосибирского депутата об СВО дадут правовую оценку
10:07Половину вырубили. Военный эксперт о том, сколько всего всушников нужно уничтожить России
09:50США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
09:43Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
09:37"Генеральша Жара" уже здесь. А зимой в Европу придут "генерал Мороз" и "генерал Голод"
09:27Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому
09:24"Сквозь трещины в асфальте": глава Херсонской области назвал главную проблему региона
09:24Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
09:24Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкир
09:09Депутат Рады рассказал, как Киев собирается вывозить зерно
09:00Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
08:55Зеленский утратил права на товарные знаки в РФ — юрист
08:54"Есть моменты, вызывающие разочарование и горечь": Сальдо о положении дел в Херсоне
08:45"Уничтожить неприятности": Баранец объяснил, почему так важно освободить Авдеевку от ВСУ
08:40Канадские фермеры пострадали из-за антироссийских санкций
08:30"Сложная и дорогая вещь": Бородай рассказал, каким оружием воюет ВСУ
08:21ЕС выделил 500 млн евро на помощь украинским военным
08:15Директор ЦРУ поседел из-за переговоров с русскими
Лента новостейМолния