https://ukraina.ru/20220720/1036709559.html

AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине

AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине

Обвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press

2022-07-20T18:40

2022-07-20T18:40

2022-07-20T18:40

спецоперация

спартц

новости

конгресс сша

джо байден

владимир зеленский

андрей ермак

киевский режим

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/38/1034263890_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_d52db4313610485d6b3d79be13266b6d.jpg.webp

Агентство отмечает, что с начала российской спецоперации на Украине администрация президента США Джо Байдена отодвинула на второй план существовавшие ранее претензии к киевскому режиму по поводу его бездействия в борьбе с коррупцией.Однако недавние увольнения Зеленским главного прокурора, начальника разведки и других высокопоставленных чиновников режима и связанные с ними обвинения Спартц, "непреднамеренно" вновь привлекли внимание к коррупции на высоком уровне в Киеве.В статье также отмечается, что высокопоставленные сторонники киевского режима пытаются избежать негативной реакции на последние события, которая "может затруднить передачу будущих пакетов помощи".Ранее Спартц, родившаяся на Украине и проживавшая там до 22 лет, публично потребовала от президентов США и Украины усилить контроль за использованием военной помощи Запада. Она также обвинила руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в потворстве коррупции в стране. В ответ министерство иностранных дел киевского режима обвинило Спартц в распространении "российской пропаганды".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спартц, новости, конгресс сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, киевский режим, коррупция