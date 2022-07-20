AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине
AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине
Обвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press
2022-07-20T18:40
2022-07-20T18:40
спецоперация
спартц
новости
конгресс сша
джо байден
владимир зеленский
андрей ермак
киевский режим
коррупция
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Агентство отмечает, что с начала российской спецоперации на Украине администрация президента США Джо Байдена отодвинула на второй план существовавшие ранее претензии к киевскому режиму по поводу его бездействия в борьбе с коррупцией.Однако недавние увольнения Зеленским главного прокурора, начальника разведки и других высокопоставленных чиновников режима и связанные с ними обвинения Спартц, "непреднамеренно" вновь привлекли внимание к коррупции на высоком уровне в Киеве.В статье также отмечается, что высокопоставленные сторонники киевского режима пытаются избежать негативной реакции на последние события, которая "может затруднить передачу будущих пакетов помощи".Ранее Спартц, родившаяся на Украине и проживавшая там до 22 лет, публично потребовала от президентов США и Украины усилить контроль за использованием военной помощи Запада. Она также обвинила руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в потворстве коррупции в стране. В ответ министерство иностранных дел киевского режима обвинило Спартц в распространении "российской пропаганды".
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спартц, новости, конгресс сша, джо байден, владимир зеленский, андрей ермак, киевский режим, коррупция

AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине

18:40 20.07.2022
 
© president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Обвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press
Агентство отмечает, что с начала российской спецоперации на Украине администрация президента США Джо Байдена отодвинула на второй план существовавшие ранее претензии к киевскому режиму по поводу его бездействия в борьбе с коррупцией.
Однако недавние увольнения Зеленским главного прокурора, начальника разведки и других высокопоставленных чиновников режима и связанные с ними обвинения Спартц, "непреднамеренно" вновь привлекли внимание к коррупции на высоком уровне в Киеве.

Администрация Байдена снова сталкивается с давними опасениями по поводу того, подходит ли Украина на роль получателя огромных вливаний американской помощи

Associated Press
Крупнейшее американское агентство информации и новостей
В статье также отмечается, что высокопоставленные сторонники киевского режима пытаются избежать негативной реакции на последние события, которая "может затруднить передачу будущих пакетов помощи".
Ранее Спартц, родившаяся на Украине и проживавшая там до 22 лет, публично потребовала от президентов США и Украины усилить контроль за использованием военной помощи Запада. Она также обвинила руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в потворстве коррупции в стране.
В ответ министерство иностранных дел киевского режима обвинило Спартц в распространении "российской пропаганды".
 
СпецоперацияСпартцНовостиКонгресс СШАДжо БайденВладимир ЗеленскийАндрей Ермаккиевский режимкоррупция
 
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