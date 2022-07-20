Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
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Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео
Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео
Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в интервью Украина.ру прокомментировал визит Владимира Путина в Тегеран и... Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T18:00
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видео
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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в интервью Украина.ру прокомментировал визит Владимира Путина в Тегеран и трёхстороннюю встречу с участием Турции, а также рассказал о ситуации с блокадой транзита в Калининградскую область и развитии морского пути:01:15 – Визит Владимира Путина в Тегеран и трёхсторонние переговоры с участием Турции: главные аспекты встречи и заявления;04:00 – Ситуация в Европе: чем чреват энергетический кризис для Германии?07:24 – Возможное обсуждение лидерами стран в Тегеране вопросов западных санкций и переработки энергоресурсов;11:13 – Морской путь: инициатива выравнивания тарифов на морские перевозки с железнодорожными тарифами;14:03 – Стоит ли относиться всерьез к заявлениям Киева о потоплении Черноморского флота с помощью западного оружия и взятии Крыма?17:13 – Возможное возобновление переговоров с Украиной: останется ли в условиях российской стороны место для Киева?Напомним, литовская железная дорога уведомила Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров, попавших в санкционный список Евросоюза. Под "запрет" попали около 50% номенклатуры грузов, среди которых стройматериалы, цемент, металл и готовая продукция. Раньше грузопоток между Калининградской областью и остальной территорией РФ был внесен Евросоюзом в исключения. Новый запрет — попытка экономического "удушения" региона.
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видео, александр носович, видео

Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео

18:00 20.07.2022
 
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Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в интервью Украина.ру прокомментировал визит Владимира Путина в Тегеран и трёхстороннюю встречу с участием Турции, а также рассказал о ситуации с блокадой транзита в Калининградскую область и развитии морского пути:
01:15 – Визит Владимира Путина в Тегеран и трёхсторонние переговоры с участием Турции: главные аспекты встречи и заявления;
04:00 – Ситуация в Европе: чем чреват энергетический кризис для Германии?
07:24 – Возможное обсуждение лидерами стран в Тегеране вопросов западных санкций и переработки энергоресурсов;
11:13 – Морской путь: инициатива выравнивания тарифов на морские перевозки с железнодорожными тарифами;
14:03 – Стоит ли относиться всерьез к заявлениям Киева о потоплении Черноморского флота с помощью западного оружия и взятии Крыма?
17:13 – Возможное возобновление переговоров с Украиной: останется ли в условиях российской стороны место для Киева?
Напомним, литовская железная дорога уведомила Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров, попавших в санкционный список Евросоюза. Под "запрет" попали около 50% номенклатуры грузов, среди которых стройматериалы, цемент, металл и готовая продукция. Раньше грузопоток между Калининградской областью и остальной территорией РФ был внесен Евросоюзом в исключения. Новый запрет — попытка экономического "удушения" региона.
 
ВидеоАлександр Носович
 
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