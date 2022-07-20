https://ukraina.ru/20220720/1036708765.html

Власти Украины назвали число олигархов в стране

Названо количество потенциальных олигархов на Украине

Власти Украины назвали число олигархов в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 июля в своем Twitter сообщил, что под признаки олигарха подпадают 86 человек

2022-07-20T18:03

2022-07-20T18:03

2022-07-20T18:03

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украина

олигархи

снбо

алексей данилов

ахметов

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Ранее статуса олигарха лишился известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.Глава минюста Украины Денис Малюська объяснил причины такой метафорфозы. Дело в том, что Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны и закрыл собственные медиа-ресурсы.Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).

https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, олигархи, снбо, алексей данилов, ахметов