Названо количество потенциальных олигархов на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036708765.html
Власти Украины назвали число олигархов в стране
Названо количество потенциальных олигархов на Украине
Власти Украины назвали число олигархов в стране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 июля в своем Twitter сообщил, что под признаки олигарха подпадают 86 человек
2022-07-20T18:03
2022-07-20T18:03
новости
украина
олигархи
снбо
алексей данилов
ахметов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/06/1024070635_0:282:3277:2125_1920x0_80_0_0_6886eab8f761d91a9e0a7acad71d328c.jpg
Ранее статуса олигарха лишился известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.Глава минюста Украины Денис Малюська объяснил причины такой метафорфозы. Дело в том, что Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны и закрыл собственные медиа-ресурсы.Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102407/06/1024070635_35:0:3244:2407_1920x0_80_0_0_059d9b1279fee114c1a8567a8dc0e7ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, олигархи, снбо, алексей данилов, ахметов

Власти Украины назвали число олигархов в стране

18:03 20.07.2022
 
© AFP / HERBERT NEUBAUER / APA / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AFP / HERBERT NEUBAUER / APA
Перейти в фотобанк
Читать в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 июля в своем Twitter сообщил, что под признаки олигарха подпадают 86 человек
Обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. В настоящее время под признаки, определенные Законом, подпадают ориентировочно 86 человек.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины
Ранее статуса олигарха лишился известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
Глава минюста Украины Денис Малюська объяснил причины такой метафорфозы. Дело в том, что Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны и закрыл собственные медиа-ресурсы.
Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:
– участвует в политической жизни;
– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
– является бенефициаром монополии;
– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
Ахметов Коллаж СМИ медиа
04:15
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикцияУкраинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаолигархиСНБОАлексей ДаниловАхметов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине
18:30Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ
18:28Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город
18:03Власти Украины назвали число олигархов в стране
18:00Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео
18:00Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ
17:55ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
17:54Европа травит украинцев ядовитым мороженым
17:47Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации
17:36Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
17:12Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
16:57Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
16:55Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
16:47Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
16:42Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео
16:30Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира
16:09Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару
16:06Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
16:03Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
16:00Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
Лента новостейМолния