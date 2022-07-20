https://ukraina.ru/20220720/1036708765.html
Власти Украины назвали число олигархов в стране
Названо количество потенциальных олигархов на Украине
Власти Украины назвали число олигархов в стране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 июля в своем Twitter сообщил, что под признаки олигарха подпадают 86 человек
2022-07-20T18:03
2022-07-20T18:03
2022-07-20T18:03
новости
украина
олигархи
снбо
алексей данилов
ахметов
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Ранее статуса олигарха лишился известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.Глава минюста Украины Денис Малюська объяснил причины такой метафорфозы. Дело в том, что Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны и закрыл собственные медиа-ресурсы.Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).
https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, олигархи, снбо, алексей данилов, ахметов
Власти Украины назвали число олигархов в стране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 июля в своем Twitter сообщил, что под признаки олигарха подпадают 86 человек
Обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. В настоящее время под признаки, определенные Законом, подпадают ориентировочно 86 человек.
Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины
Ранее статуса олигарха лишился известный украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
Глава минюста Украины Денис Малюська объяснил причины такой метафорфозы. Дело в том, что Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны и закрыл собственные медиа-ресурсы.
Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:
– участвует в политической жизни;
– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
– является бенефициаром монополии;
– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).