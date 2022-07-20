Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город - 20.07.2022 Украина.ру
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Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город
Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город - 20.07.2022 Украина.ру
Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город
В ресторане "Атриум" в городе Днепре (бывший Днепропетровск) в центральном ТЦ "Мост-сити" отказали в обслуживании бойцу ВСУ, сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный"
2022-07-20T18:28
2022-07-20T18:28
новости
всу
днепропетровск
ресторан
днепр
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Неизвестный военнослужащий украинской армии записал видео, находясь в ресторане "Атриум" о том, что сотрудники ресторана отказались его обслуживать, а охрана попросила покинуть помещение. На видео видно, как сотрудник охраны действительно просит его выйти."Охранники сказали, что в заведении не обслуживают людей, которые служат в ВСУ!", - заявил солдат.В сети бурно отреагировали на происшествие, но сотрудники "Мост-сити" быстро дали пояснение: военнослужащий вел себя по-хамски, матерился, оскорблял официанток и ему отказано в посещении уже не впервые.Сотрудница соседнего с рестораном парфюмерного добавила, что молодой человек постоянно заходит к ним в магазин и берет продукцию не покупая ее.
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новости, всу, днепропетровск, ресторан, днепр

Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город

18:28 20.07.2022
 
© t.me/Pravda_Gerashchenkoбоевая вышиванка для ВСУ
боевая вышиванка для ВСУ
© t.me/Pravda_Gerashchenko
Читать в
В ресторане "Атриум" в городе Днепре (бывший Днепропетровск) в центральном ТЦ "Мост-сити" отказали в обслуживании бойцу ВСУ, сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный"
Неизвестный военнослужащий украинской армии записал видео, находясь в ресторане "Атриум" о том, что сотрудники ресторана отказались его обслуживать, а охрана попросила покинуть помещение. На видео видно, как сотрудник охраны действительно просит его выйти.
"Охранники сказали, что в заведении не обслуживают людей, которые служат в ВСУ!", - заявил солдат.
В сети бурно отреагировали на происшествие, но сотрудники "Мост-сити" быстро дали пояснение: военнослужащий вел себя по-хамски, матерился, оскорблял официанток и ему отказано в посещении уже не впервые.
Сотрудница соседнего с рестораном парфюмерного добавила, что молодой человек постоянно заходит к ним в магазин и берет продукцию не покупая ее.
 
НовостиВСУДнепропетровскресторанДнепр
 
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