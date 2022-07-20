Европа травит украинцев ядовитым мороженым - 20.07.2022 Украина.ру
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Европа травит украинцев ядовитым мороженым
Европа травит украинцев ядовитым мороженым - 20.07.2022 Украина.ру
Европа травит украинцев ядовитым мороженым
На Украине в продаже обнаружили опасное для жизни человека ванильное мороженое импортного производства Häagen-Dazs, сообщили специалисты Госпродпотребслужбы 20 июля
2022-07-20T17:54
2022-07-20T17:54
мороженое
украина
новости
франция
украинцы
европа
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По их словам, мороженое привезли на Украину из Франции, в нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.Госпродпотребслужба оповестила местных операторов рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.Также служба предупреждает покупателей, что если они найдут этот продукт в магазинах, то нужно сообщить в соответствующие органы.Стало известно, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других стран Европы.Этиленоксид - это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и другие симптомы. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.Длительный контакт с ядовитым веществом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.Обычно этот газ используют в медицине для дезинфекции инструментов.
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мороженое, украина, новости, франция, украинцы, европа

Европа травит украинцев ядовитым мороженым

17:54 20.07.2022
 
© pixabayмороженое, рожок
мороженое, рожок
© pixabay
Читать в
На Украине в продаже обнаружили опасное для жизни человека ванильное мороженое импортного производства Häagen-Dazs, сообщили специалисты Госпродпотребслужбы 20 июля
По их словам, мороженое привезли на Украину из Франции, в нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.
Госпродпотребслужба оповестила местных операторов рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.
Также служба предупреждает покупателей, что если они найдут этот продукт в магазинах, то нужно сообщить в соответствующие органы.
Стало известно, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других стран Европы.
Этиленоксид - это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и другие симптомы. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.
Длительный контакт с ядовитым веществом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.
Обычно этот газ используют в медицине для дезинфекции инструментов.
Выдрин деградация коллаж - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 09:25
Просто о сложном. Почему Украина деградировалаФилософ и политолог Дмитрий Выдрин объяснил, почему при большом промышленном и аграрно-сырьевом потенциале, а также выгодном геополитическом положении Украина продолжает деградировать — в экономическом, политическом и социальном планах
 
мороженоеУкраинаНовостиФранцияукраинцыЕвропа
 
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