https://ukraina.ru/20220720/1036707740.html
Европа травит украинцев ядовитым мороженым
Европа травит украинцев ядовитым мороженым - 20.07.2022 Украина.ру
Европа травит украинцев ядовитым мороженым
На Украине в продаже обнаружили опасное для жизни человека ванильное мороженое импортного производства Häagen-Dazs, сообщили специалисты Госпродпотребслужбы 20 июля
2022-07-20T17:54
2022-07-20T17:54
2022-07-20T17:54
мороженое
украина
новости
франция
украинцы
европа
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По их словам, мороженое привезли на Украину из Франции, в нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.Госпродпотребслужба оповестила местных операторов рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.Также служба предупреждает покупателей, что если они найдут этот продукт в магазинах, то нужно сообщить в соответствующие органы.Стало известно, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других стран Европы.Этиленоксид - это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и другие симптомы. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.Длительный контакт с ядовитым веществом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.Обычно этот газ используют в медицине для дезинфекции инструментов.
https://ukraina.ru/20220710/1034318473.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мороженое, украина, новости, франция, украинцы, европа
Европа травит украинцев ядовитым мороженым
На Украине в продаже обнаружили опасное для жизни человека ванильное мороженое импортного производства Häagen-Dazs, сообщили специалисты Госпродпотребслужбы 20 июля
По их словам, мороженое привезли на Украину из Франции, в нем выявили очень опасное для здоровья человека вещество - этиленоксид.
Госпродпотребслужба оповестила местных операторов рынка о необходимости изъять продукцию из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.
Также служба предупреждает покупателей, что если они найдут этот продукт в магазинах, то нужно сообщить в соответствующие органы.
Стало известно, что мороженое уже изъято из магазинов в Швеции, Хорватии, Финляндии, Германии, Польше, Дании, Испании и других стран Европы.
Этиленоксид - это бесцветный газ (C2H4O), при вдыхании которого возникает острое отравление, результатом которого является тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и другие симптомы. Контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение.
Длительный контакт с ядовитым веществом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.
Обычно этот газ используют в медицине для дезинфекции инструментов.