https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

Теракты ВСУ, география СВО и новая эпоха Путина. Итоги 20 июля на Украине

Теракты ВСУ, география СВО и новая эпоха Путина. Итоги 20 июля на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

Теракты ВСУ, география СВО и новая эпоха Путина. Итоги 20 июля на Украине

Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T19:00

2022-07-20T19:00

2022-07-20T19:00

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Украина обстреляла Курскую, Белгородскую, Херсонскую и Запорожскую области. Владимир Путин заявил о начале новой эпохи. Сергей Лавров рассказал о новых географических целях СВО.Обстрелы ВСУУтром 20 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле приграничной территории, в частности, под огонь попал пункт пропуска "Крупец", а в деревне Городище были повреждены линии электропередачи. Данных о погибших или пострадавших Старовойт не сообщил.Позднее он дополнил информацию сообщением о том, что российские военные и пограничники ответным огнем подавили атаку ВСУ на Рыльский район Курской области, а также отметил, что пострадавших в следствие удара нет. Повреждение линии передачи оставило без света три населенных пункта – села Крупец, Козино и Городище, но уже днем электроснабжение было восстановлено.Также ночью, в 4 часа, ВСУ повторно обстреляли Антоновский мост в Херсонской области: по нему было выпущено 12 ракет. Как сообщил РИА Новости замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, часть ракет перехватила система ПВО, около восьми попали в мост. Он добавил, что ущерб, нанесенный инфраструктурному объекту действительно серьезный, есть разрушения. Движение по мосту перекрыто не будет, однако, определенные ограничения для большегрузного транспорта неизбежны. Власти региона не сообщили о жертвах или пострадавших при обстреле."Я бы не стал говорить о том, что наша система ПВО сработала или не сработала, потому что этот удар в любом случае не сыграет решающей роли в ходе проведения спецоперации именно на этом направлении", - прокомментировал атаку военный обозреватель Геннадий Алехин.Кроме того, ВСУ продолжают атаки беспилотников по Запорожской АЭС. В понедельник на электростанции были ранены 11 сотрудников, четверо из которых до сих пор находятся в тяжелом состоянии, информации о пострадавших в следствие сегодняшний атаки на данный момент нет. Местные власти отмечают, что реактор станции работает в штатном режиме.Ближе к вечеру губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об обстреле региона со стороны Украины. Атаке ВСУ подверглись два населенных пункта: Нехотеевка и Журавлека, находящиеся в непосредственной близости к границе с Украиной. Несмотря на то, что, по заверению главы региона, село Нехотеевка было расселено еще в начале мая, в результате обстрела погиб один человек. Кроме того, повреждены четыре жилых дома и сельский клуб. Путин рассказал, что в мировой истории наступил новый этапНа пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" президент России Владимир Путин объяснил, что сегодняшние события в мире означают начало нового этапа, новой эпохи в мировой истории."Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста", - сказал он.Также глава государства отметил, что идея доминирования "Золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер, а однополярное мироустройство многие годы было тормозом для развития суверенных государств, не желающих быть колониями."Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счёт грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего", - отметил Путин.Лавров озвучил новые задачи СВОГлава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT что, географические задачи российской спецоперации изменились, в том числе из- за поставок Украине РСЗО HIMARS. Он отметил, что "теперь это не только ДНР и ЛНР", но и Херсонская, Запорожская области, и ряд других регионов."Чем больше Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием, тем чаще Россия будет отодвигать географию спецоперации", - сказал глава российской дипломатии.В СМИ также появилась информация, что Соединенные Штаты уже поставляют Украине более дальнобойные снаряды для HIMARS.

https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, владимир путин, сергей лавров, курск, запорожская аэс, херсон, украина