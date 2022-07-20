https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html

ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

Постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс 20 июля сообщил в своем Twitter, что Евросоюз утвердил очередной - седьмой по счету пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на золото из России

2022-07-20T17:55

2022-07-20T17:55

2022-07-20T17:55

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Ранее перечень ограничений обновила Канада. В него были добавлены такие отрасли российской промышленности, как металлургия, машиностроение и транспорт.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, ес, литва, twitter