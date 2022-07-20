https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
Постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс 20 июля сообщил в своем Twitter, что Евросоюз утвердил очередной - седьмой по счету пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на золото из России
2022-07-20T17:55
2022-07-20T17:55
2022-07-20T17:55
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Ранее перечень ограничений обновила Канада. В него были добавлены такие отрасли российской промышленности, как металлургия, машиностроение и транспорт.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, ес, литва, twitter
ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
Постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс 20 июля сообщил в своем Twitter, что Евросоюз утвердил очередной - седьмой по счету пакет санкций против РФ, в него вошел запрет на золото из России
На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые [меры] экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.
Арнольдас Пранцкявичюс
Постпред Литвы в ЕС
Ранее перечень ограничений обновила Канада. В него были добавлены такие отрасли российской промышленности, как металлургия, машиностроение и транспорт.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.