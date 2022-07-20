https://ukraina.ru/20220720/1036706310.html

Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину

Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину - 20.07.2022 Украина.ру

Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину

Соединенные Штаты Америки не собираются останавливаться поддерживать киевский режим, ни финансово, ни политически, несмотря на внутреннюю нестабильность в стране, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-20T19:45

2022-07-20T19:45

2022-07-20T19:45

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The Economist ранее написали, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности в стране. В издании указали, что после того как в США в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.По его мнению, США не перестанут поддерживать Киев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, оружие, киев