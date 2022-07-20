https://ukraina.ru/20220720/1036706310.html
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину - 20.07.2022 Украина.ру
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
Соединенные Штаты Америки не собираются останавливаться поддерживать киевский режим, ни финансово, ни политически, несмотря на внутреннюю нестабильность в стране, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:45
новости
украина
сша
оружие
киев
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The Economist ранее написали, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности в стране. В издании указали, что после того как в США в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.По его мнению, США не перестанут поддерживать Киев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103252/71/1032527102_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_237b3ce7f862e1d6413110ea28ea7ee9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, оружие, киев
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
Соединенные Штаты Америки не собираются останавливаться поддерживать киевский режим, ни финансово, ни политически, несмотря на внутреннюю нестабильность в стране, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
The Economist ранее написали, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности в стране. В издании указали, что после того как в США в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.
Это все могут быть разные формы давления, внутренней политической борьбы в Америке. Конечно же, Штаты пока что не собираются этот козырь, который у них есть, прекращать разыгрывать. Они будут и дальше поддерживать киевский режим разными способами – от военного до финансового, до политического.
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, США не перестанут поддерживать Киев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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