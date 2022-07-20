Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину - 20.07.2022 Украина.ру
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Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину - 20.07.2022 Украина.ру
Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
Соединенные Штаты Америки не собираются останавливаться поддерживать киевский режим, ни финансово, ни политически, несмотря на внутреннюю нестабильность в стране, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-20T19:45
2022-07-20T19:45
новости
украина
сша
оружие
киев
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The Economist ранее написали, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности в стране. В издании указали, что после того как в США в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.По его мнению, США не перестанут поддерживать Киев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, украина, сша, оружие, киев

Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину

19:45 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
Читать в
Соединенные Штаты Америки не собираются останавливаться поддерживать киевский режим, ни финансово, ни политически, несмотря на внутреннюю нестабильность в стране, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
The Economist ранее написали, что США могут прекратить поддержку Украины из-за нестабильности в стране. В издании указали, что после того как в США в мае был утвержден дополнительный бюджет на помощь Украине в размере 40 млрд долларов, в кругах политиков-демократов начало зреть недовольство огромными тратами на поддержку Киева.
Это все могут быть разные формы давления, внутренней политической борьбы в Америке. Конечно же, Штаты пока что не собираются этот козырь, который у них есть, прекращать разыгрывать. Они будут и дальше поддерживать киевский режим разными способами – от военного до финансового, до политического.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, США не перестанут поддерживать Киев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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