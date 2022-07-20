Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы - 20.07.2022 Украина.ру
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Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы - 20.07.2022 Украина.ру
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области, есть погибший. Об этом 20 июля написал в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-07-20T17:12
2022-07-20T17:12
спецоперация
новости
белгородская область
губернатор
украина
обстрел
всу
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По его словам, обстрелу подверглись села Журавлёвка и Нехотеевка."В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал губернатор.Гладков заявил, что это село было расселено еще в мая. Обстоятельства нахождения там в момент обстрела погибшего мужчины устанавливаются, добавил глава региона. Это второй за день обстрел российской территории со стороны Украины. Утром украинские формирования обстреляли погранпункт "Крупец" в Курской области, жертв удалось избежать. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация больше не ограничивается территорией Донбасса. Это стало следствием поставок Западом вооружений киевскому режиму. В случае продолжения поставок более дальнобойных и тяжелых вооружений, отметил он, российская армия отодвинет границу СВО еще дальше.
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новости, белгородская область, губернатор, украина, обстрел, всу

Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы

17:12 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области, есть погибший. Об этом 20 июля написал в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его словам, обстрелу подверглись села Журавлёвка и Нехотеевка.
"В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал губернатор.
Гладков заявил, что это село было расселено еще в мая. Обстоятельства нахождения там в момент обстрела погибшего мужчины устанавливаются, добавил глава региона.
Это второй за день обстрел российской территории со стороны Украины. Утром украинские формирования обстреляли погранпункт "Крупец" в Курской области, жертв удалось избежать.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация больше не ограничивается территорией Донбасса. Это стало следствием поставок Западом вооружений киевскому режиму. В случае продолжения поставок более дальнобойных и тяжелых вооружений, отметил он, российская армия отодвинет границу СВО еще дальше.
 
СпецоперацияНовостиБелгородская областьгубернаторУкраинаобстрелВСУ
 
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