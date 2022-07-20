https://ukraina.ru/20220720/1036705431.html
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы - 20.07.2022 Украина.ру
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области, есть погибший. Об этом 20 июля написал в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-07-20T17:12
2022-07-20T17:12
2022-07-20T17:12
спецоперация
новости
белгородская область
губернатор
украина
обстрел
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/39/1034053967_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_31919277902492536d95da70e1b81b6c.jpg
По его словам, обстрелу подверглись села Журавлёвка и Нехотеевка."В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал губернатор.Гладков заявил, что это село было расселено еще в мая. Обстоятельства нахождения там в момент обстрела погибшего мужчины устанавливаются, добавил глава региона. Это второй за день обстрел российской территории со стороны Украины. Утром украинские формирования обстреляли погранпункт "Крупец" в Курской области, жертв удалось избежать. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация больше не ограничивается территорией Донбасса. Это стало следствием поставок Западом вооружений киевскому режиму. В случае продолжения поставок более дальнобойных и тяжелых вооружений, отметил он, российская армия отодвинет границу СВО еще дальше.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/39/1034053967_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2b1931584a3e2df6974c5627537d47f2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, губернатор, украина, обстрел, всу
Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области, есть погибший. Об этом 20 июля написал в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его словам, обстрелу подверглись села Журавлёвка и Нехотеевка.
"В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал губернатор.
Гладков заявил, что это село было расселено еще в мая. Обстоятельства нахождения там в момент обстрела погибшего мужчины устанавливаются, добавил глава региона.
Это второй за день обстрел российской территории со стороны Украины. Утром украинские формирования обстреляли погранпункт "Крупец" в Курской области, жертв удалось избежать.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация больше не ограничивается территорией Донбасса. Это стало следствием поставок Западом вооружений киевскому режиму. В случае продолжения поставок более дальнобойных и тяжелых вооружений, отметил он, российская армия отодвинет границу СВО еще дальше.