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Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы

Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы - 20.07.2022 Украина.ру

Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы

Украинские боевики обстреляли два села в Белгородской области, есть погибший. Об этом 20 июля написал в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2022-07-20T17:12

2022-07-20T17:12

2022-07-20T17:12

спецоперация

новости

белгородская область

губернатор

украина

обстрел

всу

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По его словам, обстрелу подверглись села Журавлёвка и Нехотеевка."В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р.", - написал губернатор.Гладков заявил, что это село было расселено еще в мая. Обстоятельства нахождения там в момент обстрела погибшего мужчины устанавливаются, добавил глава региона. Это второй за день обстрел российской территории со стороны Украины. Утром украинские формирования обстреляли погранпункт "Крупец" в Курской области, жертв удалось избежать. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация больше не ограничивается территорией Донбасса. Это стало следствием поставок Западом вооружений киевскому режиму. В случае продолжения поставок более дальнобойных и тяжелых вооружений, отметил он, российская армия отодвинет границу СВО еще дальше.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, губернатор, украина, обстрел, всу