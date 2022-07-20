https://ukraina.ru/20220720/1036705312.html

Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС

Дроны-камикадзе с взрывчаткой атаковали АЭС в Запорожье

Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС

В администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой

2022-07-20T17:36

2022-07-20T17:36

2022-07-20T17:36

новости

запорожская аэс

дроны

всу

владимир рогов

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Три украинских ударных беспилотника-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Это уже второй удар за неделю.Реакторная часть Запорожской АЭС от удара не пострадала, рассказал РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В результате удара по АЭС 18 июля были ранены 11 сотрудников электростанции.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, дроны, всу, владимир рогов