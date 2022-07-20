https://ukraina.ru/20220720/1036705312.html
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
Дроны-камикадзе с взрывчаткой атаковали АЭС в Запорожье
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
В администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
2022-07-20T17:36
2022-07-20T17:36
2022-07-20T17:36
новости
запорожская аэс
дроны
всу
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036706011_0:14:947:546_1920x0_80_0_0_3944473879b5135b196887fbbf5c7986.jpg
Три украинских ударных беспилотника-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Это уже второй удар за неделю.Реакторная часть Запорожской АЭС от удара не пострадала, рассказал РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В результате удара по АЭС 18 июля были ранены 11 сотрудников электростанции.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036706011_99:0:827:546_1920x0_80_0_0_f29391a1d40b855366db88916210b195.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, дроны, всу, владимир рогов
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
В администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
Три украинских ударных беспилотника-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Это уже второй удар за неделю.
Реакторная часть Запорожской АЭС от удара не пострадала, рассказал РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
В результате удара по АЭС 18 июля были ранены 11 сотрудников электростанции.