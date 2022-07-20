Дроны-камикадзе с взрывчаткой атаковали АЭС в Запорожье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036705312.html
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
Дроны-камикадзе с взрывчаткой атаковали АЭС в Запорожье
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
В администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
2022-07-20T17:36
2022-07-20T17:36
новости
запорожская аэс
дроны
всу
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036706011_0:14:947:546_1920x0_80_0_0_3944473879b5135b196887fbbf5c7986.jpg
Три украинских ударных беспилотника-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Это уже второй удар за неделю.Реакторная часть Запорожской АЭС от удара не пострадала, рассказал РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В результате удара по АЭС 18 июля были ранены 11 сотрудников электростанции.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036706011_99:0:827:546_1920x0_80_0_0_f29391a1d40b855366db88916210b195.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, дроны, всу, владимир рогов

Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС

17:36 20.07.2022
 
© РИА НовостиАтака на Запорожскую АЭС
Атака на Запорожскую АЭС
© РИА Новости
Читать в
В администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
Три украинских ударных беспилотника-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС. Это уже второй удар за неделю.
Реакторная часть Запорожской АЭС от удара не пострадала, рассказал РИА Новости член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По предварительной информации, БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
В результате удара по АЭС 18 июля были ранены 11 сотрудников электростанции.
 
НовостиЗапорожская АЭСдроныВСУВладимир Рогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40AP напомнило о "безудержной коррупции" на Украине
18:30Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ
18:28Не пускают в магазины и рестораны: неадекватный военный терроризирует украинский город
18:03Власти Украины назвали число олигархов в стране
18:00Если Киев пустит дальнобойные ракеты, Москва нанесет решающий удар – Носович. Видео
18:00Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ
17:55ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
17:54Европа травит украинцев ядовитым мороженым
17:47Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации
17:36Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭС
17:12Украина атаковала Белгородскую область, есть жертвы
16:57Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
16:55Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
16:47Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
16:42Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео
16:30Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира
16:09Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару
16:06Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
16:03Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
16:00Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
Лента новостейМолния