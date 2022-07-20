Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля - 20.07.2022 Украина.ру
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Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля
Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля - 20.07.2022 Украина.ру
Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля
Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T19:50
2022-07-20T19:50
эксклюзив
украина
нато
сергей лавров
himars
оружие
ес
проституция
беженцы
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НАТО осложняет положение КиеваАмериканская газета The Washington Post пишет, что в ближайшие месяцы, а точнее летом и осенью, приоритетной задачей для стран НАТО будет наращивание поставок на Украину ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить "успехи" ВСУ, однако результат от такой помощи может проявиться не раньше весны следующего года.Как сказано в статье, если раньше Пентагон опасался поставлять Киеву HIMARS из-за сомнений в способности украинцев применять такой вид вооружения в бою, то теперь, убеждён, что эти РСЗО смогли оказать "значительное влияние" на ситуацию на передовой.Однако многие готовы поспорить насчёт достоверности последнего тезиса. Так, подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис написал в статье для издания 19FortyFive, что западные генералы врут о реальном положении ВСУ в Донбассе: на земле и в небе подавляющее преимущество у российской армии, и никакое иностранное оружие, включая HIMARS, не помогло переломить баланс сил на поле боя.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT предупредил, что по мере накачивания Украины всё более дальнобойным западным оружием, например, HIMARS, географические задачи военной спецоперации РФ будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше: сейчас это не только ДНР и ЛНР, но и Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий."Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", - заявил глава МИД РФ.Внезапные гости в КиевеУтром 20 июля австрийский телеканал Puls 24 сообщил о прибытии в Киев с необъявленным визитом министров иностранных дел 3 европейских стран: Австрии - Александера Шалленберга, Чехии - Яна Липавского, Словакии - Ивана Корчока. В программе дипломатов значилась встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что визит был организован в спешном порядке, в частности потому, что на самом деле в украинскую столицу прибыли не 3 министра, а двое – Корчок заболел."Кроме того, накануне Зеленский жаловал американским СМИ на то, что чувствует ослабление поддержки, и выразил опасение, что на горизонте начинается отопительный сезон, что может побудить страны Европы вернуться к здравому смыслу – ослаблению санкций и нормализации отношений с Россией. Видимо, этот десант, быстро собранный, морально поддержать. Однако никаких анонсов визита на сайте Еврокомиссии – основного рабочего органа ЕС – нет, то есть если министры будут что-то говорить, то только от себя, полномочий говорить от имени других стран у них нет. Но я думаю, что в эти тонкости киевские администраторы вникать не будут, им важен сам факт, что приехали", - добавил эксперт.Древняя профессия вместо красивой жизни в Северной ЕвропеМногие страны Европы начали отменять пособия для украинских беженцев, прибывших после начала военной спецоперации РФ, и перестали обеспечивать их бесплатным жильём, таким образом, стимулируя их легализоваться и трудоустроиться, интегрироваться в общество. Беззаботная жизнь закончилась, и люди ломают голову, как выжить в новых условиях.Норвежская общественная телерадиокомпания NRK показала репортаж, в котором говорится, что помощи, которую оказывает государство, недостаточно, поэтому всё больше беженцев вынуждено отстаивать в очередях за бесплатной едой. Например, в городе Ставангер, на муниципальном содержании которого находится 96 украинцев, им выплачивают 2000 норвежских крон, или около 11 000 рублей в месяц."Мы знаем, что размеры пособий были утверждены в 2016 году, и произошло такое сильное повышение цен, я понимаю, что это очень сложно и что люди предпочитают приезжать, чтобы получить дополнительную пищу", — сказала представитель местной администрации Дагни Суннано Хаускен.По словам члена благотворительной организации Caritas Norway Александра Голдинга, жизнь беженцев не должна быть роскошной, но ситуация зашла слишком далеко.Чтобы свести концы с концами, как сообщила NRK, некоторые украинкам в Норвегии приходится заниматься проституцией.Чуть ранее телерадиокомпания рассказывала о том, что в накрытых полицией сетях притонов в Норвегии и Швеции большинство работниц составляли украинки, чего прежде никогда не было, однако они не беженки, за убежищем не обращались и прибыли ещё до начала военной спецоперации РФ.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
https://ukraina.ru/20220711/1034330160.html
https://ukraina.ru/20220426/1033853841.html
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Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, нато, сергей лавров, himars, оружие, ес, проституция, беженцы

Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля

19:50 20.07.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуНАТО ВСУ коллаж
НАТО ВСУ коллаж - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
НАТО осложняет положение Киева
Американская газета The Washington Post пишет, что в ближайшие месяцы, а точнее летом и осенью, приоритетной задачей для стран НАТО будет наращивание поставок на Украину ракетных систем залпового огня HIMARS, чтобы закрепить "успехи" ВСУ, однако результат от такой помощи может проявиться не раньше весны следующего года.
Как сказано в статье, если раньше Пентагон опасался поставлять Киеву HIMARS из-за сомнений в способности украинцев применять такой вид вооружения в бою, то теперь, убеждён, что эти РСЗО смогли оказать "значительное влияние" на ситуацию на передовой.
14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
Однако многие готовы поспорить насчёт достоверности последнего тезиса. Так, подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис написал в статье для издания 19FortyFive, что западные генералы врут о реальном положении ВСУ в Донбассе: на земле и в небе подавляющее преимущество у российской армии, и никакое иностранное оружие, включая HIMARS, не помогло переломить баланс сил на поле боя.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью МИА "Россия сегодня" и телеканалу RT предупредил, что по мере накачивания Украины всё более дальнобойным западным оружием, например, HIMARS, географические задачи военной спецоперации РФ будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше: сейчас это не только ДНР и ЛНР, но и Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий.
"Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно", - заявил глава МИД РФ.
Внезапные гости в Киеве
Утром 20 июля австрийский телеканал Puls 24 сообщил о прибытии в Киев с необъявленным визитом министров иностранных дел 3 европейских стран: Австрии - Александера Шалленберга, Чехии - Яна Липавского, Словакии - Ивана Корчока. В программе дипломатов значилась встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.
В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что визит был организован в спешном порядке, в частности потому, что на самом деле в украинскую столицу прибыли не 3 министра, а двое – Корчок заболел.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:25
Украинский миф рухнул. ЕС больше не может скрывать правду о спецоперации РФБрюссель вынужден признать, что ведущие государства не разделяют теорию ЕС про Россию-«агрессора» и Украину-жертву. В мире постепенно начинают называть всё своими именами
"Кроме того, накануне Зеленский жаловал американским СМИ на то, что чувствует ослабление поддержки, и выразил опасение, что на горизонте начинается отопительный сезон, что может побудить страны Европы вернуться к здравому смыслу – ослаблению санкций и нормализации отношений с Россией. Видимо, этот десант, быстро собранный, морально поддержать. Однако никаких анонсов визита на сайте Еврокомиссии – основного рабочего органа ЕС – нет, то есть если министры будут что-то говорить, то только от себя, полномочий говорить от имени других стран у них нет. Но я думаю, что в эти тонкости киевские администраторы вникать не будут, им важен сам факт, что приехали", - добавил эксперт.
Древняя профессия вместо красивой жизни в Северной Европе
Многие страны Европы начали отменять пособия для украинских беженцев, прибывших после начала военной спецоперации РФ, и перестали обеспечивать их бесплатным жильём, таким образом, стимулируя их легализоваться и трудоустроиться, интегрироваться в общество. Беззаботная жизнь закончилась, и люди ломают голову, как выжить в новых условиях.
Норвежская общественная телерадиокомпания NRK показала репортаж, в котором говорится, что помощи, которую оказывает государство, недостаточно, поэтому всё больше беженцев вынуждено отстаивать в очередях за бесплатной едой. Например, в городе Ставангер, на муниципальном содержании которого находится 96 украинцев, им выплачивают 2000 норвежских крон, или около 11 000 рублей в месяц.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:03
Немногие могут себе позволить ежедневный душ и теплый клозет. С чем столкнулись украинцы в ЕвропеОтток украинцев за границу — в основном в Польшу — продолжается. Количество беженцев постепенно снижается, но ежедневно в среднем около 16 тысяч человек пересекают границу в западном направлении. Но вместе с тем наметилась обратная тенденция — беженцы массово возвращаются домой
"Мы знаем, что размеры пособий были утверждены в 2016 году, и произошло такое сильное повышение цен, я понимаю, что это очень сложно и что люди предпочитают приезжать, чтобы получить дополнительную пищу", — сказала представитель местной администрации Дагни Суннано Хаускен.
По словам члена благотворительной организации Caritas Norway Александра Голдинга, жизнь беженцев не должна быть роскошной, но ситуация зашла слишком далеко.
Чтобы свести концы с концами, как сообщила NRK, некоторые украинкам в Норвегии приходится заниматься проституцией.
Чуть ранее телерадиокомпания рассказывала о том, что в накрытых полицией сетях притонов в Норвегии и Швеции большинство работниц составляли украинки, чего прежде никогда не было, однако они не беженки, за убежищем не обращались и прибыли ещё до начала военной спецоперации РФ.
 
ЭксклюзивУкраинаНАТОСергей ЛавровHIMARSоружиеЕСпроституциябеженцы
 
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19:50Приоритет НАТО по Украине, проститутки по неволе: что в мире говорили об Украине 20 июля
19:45Акопов рассказал, когда США перестанут поддерживать Украину
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19:31Юрий Кнутов: В той войне, которая идет в Украине, речь идет о том, сохранится ли Россия
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19:00Теракты ВСУ, география СВО и новая эпоха Путина. Итоги 20 июля на Украине
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