Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
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Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео
Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео
Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на Каховской гидроэлектростанции и показал последствия ракетного удара украинских военных по территории ГЭС. Из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.
2022-07-20T16:42
2022-07-20T16:42
видео
херсон
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"Точечный удар, который был нанесен вчера по каковскому шлюзу, показывает одну простую вещь: то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно", — отметил руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.Кроме того, ВСУ второй день подряд наносят удары по Антоновскому мосту в Херсоне, связывающему город с левым берегом Днепра. Вооруженные силы Украины выпустили двенадцать ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту. Подробности в нашем материале!Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, херсон, владимир путин, видео

Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео

16:42 20.07.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Василий Ткач побывал на Каховской гидроэлектростанции и показал последствия ракетного удара украинских военных по территории ГЭС. Из-за ракетного удара ВСУ многие жители Херсонской области остались без газоснабжения.
"Точечный удар, который был нанесен вчера по каковскому шлюзу, показывает одну простую вещь: то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно", — отметил руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев.
Кроме того, ВСУ второй день подряд наносят удары по Антоновскому мосту в Херсоне, связывающему город с левым берегом Днепра. Вооруженные силы Украины выпустили двенадцать ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту. Подробности в нашем материале!
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоХерсонВладимир Путин
 
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