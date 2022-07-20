https://ukraina.ru/20220720/1036680821.html

Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео

Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео - 20.07.2022 Украина.ру

Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео

Политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру рассказал о статусе России в новом многополярном мире, а также о главных целях США в мировом господстве и... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T12:18

2022-07-20T12:18

2022-07-20T12:18

видео

алексей мартынов

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Политолог Алексей Мартынов в интервью Украина.ру рассказал о статусе России в новом многополярном мире, а также о главных целях США в мировом господстве и судьбе украинского костяка пропаганды: 00:50 - Насколько реален железный занавес и мировая изоляция России?10:13 - Возможный роспуск НАТО: задумывается ли Европа всерьез, что интересы ЕС и США противоречат друг другу?18:30 - Какова судьба украинского костяка пропаганды после окончания СВО?21:40 - Смена начальников управления СБУ в пяти областях Украины: почему Зеленский чистит ряды? Напомним, президент Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Накануне Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух государственных органов. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы СБУ назначен первый заместитель Баканова Василий Малюк.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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