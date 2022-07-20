Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии - 20.07.2022 Украина.ру
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Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии
Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии - 20.07.2022 Украина.ру
Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии
Украинские информагентства нашли "компромат" на новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб
2022-07-20T12:23
2022-07-20T12:23
новости
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Новым министром иностранных дел Бельгии станет экс-телеведущая Лябиб, такое заявление сделал Жорж-Луи Буше, представитель правящей в стране коалиции. Лябиб будет приведена к присяге 22 июля. В церемонии примет участие король Бельгии Филипп.В 2021 году, работая журналисткой, Лябиб ездила в Крым и Севастополь, которые отказалась называть украинскими.Отвечая в интервью на вопрос, была ли она в России или на Украине, журналистка ответила "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".Известно, что перед вступлением Лябиб в пост министра, из Википедии о ней исчезла информация о "поездках в Ливан и Россию".
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новости, бельгия, украина, мид, зрада

Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии

12:23 20.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / hadjalahbibАджа Лябиб
Аджа Лябиб - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / hadjalahbib
Читать в
Украинские информагентства нашли "компромат" на новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб
Новым министром иностранных дел Бельгии станет экс-телеведущая Лябиб, такое заявление сделал Жорж-Луи Буше, представитель правящей в стране коалиции. Лябиб будет приведена к присяге 22 июля. В церемонии примет участие король Бельгии Филипп.
В 2021 году, работая журналисткой, Лябиб ездила в Крым и Севастополь, которые отказалась называть украинскими.
Отвечая в интервью на вопрос, была ли она в России или на Украине, журналистка ответила "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".
Известно, что перед вступлением Лябиб в пост министра, из Википедии о ней исчезла информация о "поездках в Ливан и Россию".
 
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