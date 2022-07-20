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Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии

Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии - 20.07.2022 Украина.ру

Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии

Украинские информагентства нашли "компромат" на новую главу МИД Бельгии Аджу Лябиб

2022-07-20T12:23

2022-07-20T12:23

2022-07-20T12:23

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Новым министром иностранных дел Бельгии станет экс-телеведущая Лябиб, такое заявление сделал Жорж-Луи Буше, представитель правящей в стране коалиции. Лябиб будет приведена к присяге 22 июля. В церемонии примет участие король Бельгии Филипп.В 2021 году, работая журналисткой, Лябиб ездила в Крым и Севастополь, которые отказалась называть украинскими.Отвечая в интервью на вопрос, была ли она в России или на Украине, журналистка ответила "чтобы приземлиться в аэропорту Симферополя, нужна российская виза".Известно, что перед вступлением Лябиб в пост министра, из Википедии о ней исчезла информация о "поездках в Ливан и Россию".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бельгия, украина, мид, зрада