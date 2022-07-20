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Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре - 20.07.2022 Украина.ру
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
Украинская певица Юлия Думанская в интервью радио "Люкс ФМ" на днях рассказала, как бросала камни в участников российского автопробега на Кипре.
2022-07-20T11:44
2022-07-20T11:44
2022-07-20T11:44
новости
певица
провокация
антироссийский
кипр
сердючка
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Певица, проживающая в этом островном государстве, заявила, что на Кипре все хорошо, кроме "лояльности к москалям" и большого количества русскоязычного населения.Также она рассказала, что в апреле этого года в городах Пафос, Ларнака и Лимассол проходил масштабный автопробег в поддержку России и против русофобии. Увидев это, заявила Думанская, она не смогла удержаться, и атаковала автомобили с российскими флагами.Она заявила, что расстроило в произошедшем ее только то, что ни один из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей так хотелось бросить камень и в человека.Ранее украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил антироссийскую провокацию на музыкальном фестивале. Он одел свой коллектив в футболки с матерными антироссийскими лозунгами, расположил перед сценой инсталляцию в виде неприличного жеста, а сам выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и ее руководства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, провокация, антироссийский, кипр, сердючка
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
Украинская певица Юлия Думанская в интервью радио "Люкс ФМ" на днях рассказала, как бросала камни в участников российского автопробега на Кипре.
Певица, проживающая в этом островном государстве, заявила, что на Кипре все хорошо, кроме "лояльности к москалям" и большого количества русскоязычного населения.
Также она рассказала, что в апреле этого года в городах Пафос, Ларнака и Лимассол проходил масштабный автопробег в поддержку России и против русофобии. Увидев это, заявила Думанская, она не смогла удержаться, и атаковала автомобили с российскими флагами.
Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит.
Она заявила, что расстроило в произошедшем ее только то, что ни один из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей так хотелось бросить камень и в человека.
Ранее украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил антироссийскую провокацию на музыкальном фестивале. Он одел свой коллектив в футболки с матерными антироссийскими лозунгами, расположил перед сценой инсталляцию в виде неприличного жеста, а сам выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и ее руководства.