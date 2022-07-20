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Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре

Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре - 20.07.2022 Украина.ру

Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре

Украинская певица Юлия Думанская в интервью радио "Люкс ФМ" на днях рассказала, как бросала камни в участников российского автопробега на Кипре.

2022-07-20T11:44

2022-07-20T11:44

2022-07-20T11:44

новости

певица

провокация

антироссийский

кипр

сердючка

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Певица, проживающая в этом островном государстве, заявила, что на Кипре все хорошо, кроме "лояльности к москалям" и большого количества русскоязычного населения.Также она рассказала, что в апреле этого года в городах Пафос, Ларнака и Лимассол проходил масштабный автопробег в поддержку России и против русофобии. Увидев это, заявила Думанская, она не смогла удержаться, и атаковала автомобили с российскими флагами.Она заявила, что расстроило в произошедшем ее только то, что ни один из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей так хотелось бросить камень и в человека.Ранее украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил антироссийскую провокацию на музыкальном фестивале. Он одел свой коллектив в футболки с матерными антироссийскими лозунгами, расположил перед сценой инсталляцию в виде неприличного жеста, а сам выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и ее руководства.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, певица, провокация, антироссийский, кипр, сердючка