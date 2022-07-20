Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036676402.html
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре - 20.07.2022 Украина.ру
Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
Украинская певица Юлия Думанская в интервью радио "Люкс ФМ" на днях рассказала, как бросала камни в участников российского автопробега на Кипре.
2022-07-20T11:44
2022-07-20T11:44
новости
певица
провокация
антироссийский
кипр
сердючка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036676782_0:312:1440:1122_1920x0_80_0_0_814a031beb6b185ded2d77a6a0567ee1.jpg
Певица, проживающая в этом островном государстве, заявила, что на Кипре все хорошо, кроме "лояльности к москалям" и большого количества русскоязычного населения.Также она рассказала, что в апреле этого года в городах Пафос, Ларнака и Лимассол проходил масштабный автопробег в поддержку России и против русофобии. Увидев это, заявила Думанская, она не смогла удержаться, и атаковала автомобили с российскими флагами.Она заявила, что расстроило в произошедшем ее только то, что ни один из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей так хотелось бросить камень и в человека.Ранее украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил антироссийскую провокацию на музыкальном фестивале. Он одел свой коллектив в футболки с матерными антироссийскими лозунгами, расположил перед сценой инсталляцию в виде неприличного жеста, а сам выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и ее руководства.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036676782_0:4:1441:1084_1920x0_80_0_0_f0380a36a125b47db30a92f085786e4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, певица, провокация, антироссийский, кипр, сердючка

Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре

11:44 20.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / julia_dumanskaЮлия Думанская
Юлия Думанская - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / julia_dumanska
Читать в
Украинская певица Юлия Думанская в интервью радио "Люкс ФМ" на днях рассказала, как бросала камни в участников российского автопробега на Кипре.
Певица, проживающая в этом островном государстве, заявила, что на Кипре все хорошо, кроме "лояльности к москалям" и большого количества русскоязычного населения.
Также она рассказала, что в апреле этого года в городах Пафос, Ларнака и Лимассол проходил масштабный автопробег в поддержку России и против русофобии. Увидев это, заявила Думанская, она не смогла удержаться, и атаковала автомобили с российскими флагами.
Инстинктивно я начинаю брать камни и бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого. Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит.
Юлия Думанская
певица
Она заявила, что расстроило в произошедшем ее только то, что ни один из участников автопробега не вышел из машины, а ведь ей так хотелось бросить камень и в человека.
Ранее украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки устроил антироссийскую провокацию на музыкальном фестивале. Он одел свой коллектив в футболки с матерными антироссийскими лозунгами, расположил перед сценой инсталляцию в виде неприличного жеста, а сам выкрикивал оскорбительные слова в адрес России и ее руководства.
 
НовостипевицапровокацияантироссийскийКипрСердючка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ поразила высокоточным оружием новые цели под Одессой
12:59Александр Бородай: Нынешняя война с Украиной имеет аналог с Первой мировой
12:44Секретарь СНБО анонсировал "громкие новости" от украинской контрразведки
12:42Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей РФ
12:36Украина хочет освободиться от долгов на ближайшие годы
12:35Обогреть украинцев или отдать долги британцам? "Нафтогаз" накануне дефолта
12:29Украину удерживают от конструктива - Лавров
12:25"Россия еще ничего не начинала": Безпалько объяснил, что значат слова Путина про Украину
12:23Украинские журналисты нашли "зраду" в МИД Бельгии
12:19Западные эксперты о ядерном ударе и целях Путина
12:18Кто будет господствовать в новом мире: Мартынов дал расклад. Видео
12:02Украинские войска пытались прорвать линию обороны под Донецком
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
11:50Выявить лояльных: Мирошник рассказал о провокациях киевского режима в Славянске
11:44Целилась в людей: украинская певица похвасталась антироссийской провокацией на Кипре
11:23Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
11:15Лепехин: кризис системы управления в Европе показал, что единства там нет
10:50Военный эксперт объяснил, чем ответит РФ, если ВСУ атакуют Черноморский флот
10:49Секреты Крымского моста: на Украине озвучили новую угрозу
10:39Зеркальный ответ: Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Лента новостейМолния