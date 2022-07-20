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Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
Украинский полицейский убил бойца теробороны во время грабежа
Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
В украинском городе Ровно полицейский роты особого назначения, пытаясь ограбить пункт обмена валюты, убил бойца территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 июля сообщили СМИ
2022-07-20T11:23
2022-07-20T11:23
2022-07-20T11:23
новости
украина
ровно
полицейский
убил
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27-летний сотрудник Главного управления национальной полиции Львовской области зашел в обменник и, угрожая одной из сотрудниц пистолетом, потребовал вскрыть кассу.После того, как грабитель взял девушку в заложницы, вмешался боец территориальной обороны. Завязалась драка, в ходе которой он получил смертельное ранение. Нападавшему удалось скрыться, но вскоре его задержали. Позже представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что руководство полиции Ровенской и Львовской областей будет "способствовать объективному и беспристрастному расследованию умышленного убийства".
https://ukraina.ru/20220110/1033042694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровно, полицейский, убил
Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
В украинском городе Ровно полицейский роты особого назначения, пытаясь ограбить пункт обмена валюты, убил бойца территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 июля сообщили СМИ
27-летний сотрудник Главного управления национальной полиции Львовской области зашел в обменник и, угрожая одной из сотрудниц пистолетом, потребовал вскрыть кассу.
После того, как грабитель взял девушку в заложницы, вмешался боец территориальной обороны. Завязалась драка, в ходе которой он получил смертельное ранение.
"Медики скорой пытались спасти мужчину, однако проведённые реанимационные мероприятия результатов не дали – он умер", – проинформировала полиция Ровно в соцсети.
Нападавшему удалось скрыться, но вскоре его задержали.
Позже представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что руководство полиции Ровенской и Львовской областей будет "способствовать объективному и беспристрастному расследованию умышленного убийства".