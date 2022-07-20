Украинский полицейский убил бойца теробороны во время грабежа
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Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
Украинский полицейский убил бойца теробороны во время грабежа
Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны
В украинском городе Ровно полицейский роты особого назначения, пытаясь ограбить пункт обмена валюты, убил бойца территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 июля сообщили СМИ
2022-07-20T11:23
2022-07-20T11:23
новости
украина
ровно
полицейский
убил
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27-летний сотрудник Главного управления национальной полиции Львовской области зашел в обменник и, угрожая одной из сотрудниц пистолетом, потребовал вскрыть кассу.После того, как грабитель взял девушку в заложницы, вмешался боец территориальной обороны. Завязалась драка, в ходе которой он получил смертельное ранение. Нападавшему удалось скрыться, но вскоре его задержали. Позже представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что руководство полиции Ровенской и Львовской областей будет "способствовать объективному и беспристрастному расследованию умышленного убийства".
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новости, украина, ровно, полицейский, убил

Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны

11:23 20.07.2022
 
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкийполиция полицейский оружие автобус автомобиль
полиция полицейский оружие автобус автомобиль - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий
Читать в
В украинском городе Ровно полицейский роты особого назначения, пытаясь ограбить пункт обмена валюты, убил бойца территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 июля сообщили СМИ
27-летний сотрудник Главного управления национальной полиции Львовской области зашел в обменник и, угрожая одной из сотрудниц пистолетом, потребовал вскрыть кассу.
После того, как грабитель взял девушку в заложницы, вмешался боец территориальной обороны. Завязалась драка, в ходе которой он получил смертельное ранение.
"Медики скорой пытались спасти мужчину, однако проведённые реанимационные мероприятия результатов не дали – он умер", – проинформировала полиция Ровно в соцсети.
Нападавшему удалось скрыться, но вскоре его задержали.
Позже представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что руководство полиции Ровенской и Львовской областей будет "способствовать объективному и беспристрастному расследованию умышленного убийства".
10 января, 20:03
В Верховной Раде обеспокоились возможным бунтом украинских полицейскихВ украинском парламенте был зарегистрирован законопроект об увеличении денежного обеспечения полицейских. Документ инициирован депутатом и заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорием Мамкой («Оппозиционная платформа – За жизнь»)
 
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