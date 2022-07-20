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Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны

Украинский полицейский убил бойца теробороны во время грабежа

Украинский грабитель-полицейский застрелил бойца теробороны

В украинском городе Ровно полицейский роты особого назначения, пытаясь ограбить пункт обмена валюты, убил бойца территориальной обороны ВСУ. Об этом 20 июля сообщили СМИ

2022-07-20T11:23

2022-07-20T11:23

2022-07-20T11:23

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27-летний сотрудник Главного управления национальной полиции Львовской области зашел в обменник и, угрожая одной из сотрудниц пистолетом, потребовал вскрыть кассу.После того, как грабитель взял девушку в заложницы, вмешался боец территориальной обороны. Завязалась драка, в ходе которой он получил смертельное ранение. Нападавшему удалось скрыться, но вскоре его задержали. Позже представитель полиции Ровенской области Мария Юстицкая заявила, что руководство полиции Ровенской и Львовской областей будет "способствовать объективному и беспристрастному расследованию умышленного убийства".

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ровно, полицейский, убил