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"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского
"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру
"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского
Во вторник, 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден, пользователи соцсетей высмеяли ее за пуговицы на жакете
2022-07-20T10:12
2022-07-20T10:12
2022-07-20T10:12
новости
джо байден
елена зеленская
белый дом
наряд
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"Хорошие пуговицы!" - отметил и сам американский президент.Комментаторы отметили, что пуговицы на груди у Зеленской выглядели нелепо и двусмысленно.Ранее во время визита в Японию на церемонию интронизации японского императора Нарухито Зеленскую раскритиковали за платье лимонно-желтого цвета, который традиционно считается цветом императорского дома, но в Токио заверили, что не в обиде на нее.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, елена зеленская, белый дом, наряд
"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского
Во вторник, 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден, пользователи соцсетей высмеяли ее за пуговицы на жакете
"Хорошие пуговицы!" - отметил и сам американский президент.
Комментаторы отметили, что пуговицы на груди у Зеленской выглядели нелепо и двусмысленно.
Ранее во время визита в Японию на церемонию интронизации японского императора Нарухито Зеленскую раскритиковали за платье лимонно-желтого цвета, который традиционно считается цветом императорского дома, но в Токио заверили, что не в обиде на нее.