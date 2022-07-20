https://ukraina.ru/20220720/1036669448.html

"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского

"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру

"Хорошие пуговицы!" Байден посмеялся над женой Зеленского

Во вторник, 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская была с визитом в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден, пользователи соцсетей высмеяли ее за пуговицы на жакете

2022-07-20T10:12

2022-07-20T10:12

2022-07-20T10:12

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"Хорошие пуговицы!" - отметил и сам американский президент.Комментаторы отметили, что пуговицы на груди у Зеленской выглядели нелепо и двусмысленно.Ранее во время визита в Японию на церемонию интронизации японского императора Нарухито Зеленскую раскритиковали за платье лимонно-желтого цвета, который традиционно считается цветом императорского дома, но в Токио заверили, что не в обиде на нее.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, елена зеленская, белый дом, наряд