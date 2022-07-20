Курская область под огнем - власти

Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода Оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы, успешно решающие боевые задачи. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру