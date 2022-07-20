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Курская область под огнем - власти
Курская область под огнем - власти - 20.07.2022 Украина.ру
Курская область под огнем - власти
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 20 июля в своем Telegram-канале, что Украина ведет артобстрел приграничных территорий
2022-07-20T09:45
2022-07-20T09:45
2022-07-20T09:46
новости
курск
украина
артиллерия
обстрел
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Он уточнил, что под огнем – пограничный пункт пропуска "Крупец"."Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска "Крупец". В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света", - написал Старовойт.Чиновник заверил, что опубликует более подробную информацию позже.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь со 2 на 3 июля в Белгороде прогремела серия громких хлопков, загорелся частный дом на улице Маяковского, пятеро людей погибли, еще четверо, включая ребенка, пострадали.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курск, украина, артиллерия, обстрел
Курская область под огнем - власти
09:45 20.07.2022 (обновлено: 09:46 20.07.2022)
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 20 июля в своем Telegram-канале, что Украина ведет артобстрел приграничных территорий
Он уточнил, что под огнем – пограничный пункт пропуска "Крупец".
"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска "Крупец". В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света", - написал Старовойт.
Чиновник заверил, что опубликует более подробную информацию позже.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь со 2 на 3 июля в Белгороде прогремела серия громких хлопков, загорелся частный дом на улице Маяковского, пятеро людей погибли, еще четверо, включая ребенка, пострадали.