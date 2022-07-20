У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей - 20.07.2022 Украина.ру
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У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей
У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей - 20.07.2022 Украина.ру
У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей
Российские войска не могут оставить в тылу мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Тем более, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T09:35
2022-07-20T09:35
новости
всу
россия
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать, для этого у нас есть все возможности, уверен эксперт.Несмотря на то, что ВСУ создали по всему Донбассу и за его пределами мощную систему обороны, позиционных боев не будет. Мы будем эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше, заключил собеседник издания.
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новости, всу, россия

У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей

09:35 20.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости
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Российские войска не могут оставить в тылу мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Тем более, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Виктор Литовкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 13:18
Виктор Литовкин: кто онВоенный обозреватель, полковник в отставке
Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать, для этого у нас есть все возможности, уверен эксперт.
"И беспилотники, и спутники, и самолеты дальней радиолокационной разведки и наведения, вертолеты Ка-52 со сверхзвуковыми ракетами и неуправляемым ракетным вооружением. Я уже не говорю про оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют с кораблей Черноморского флота", - указал Литовкин.
Несмотря на то, что ВСУ создали по всему Донбассу и за его пределами мощную систему обороны, позиционных боев не будет. Мы будем эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше, заключил собеседник издания.
 
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