https://ukraina.ru/20220720/1036668071.html

У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей

У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей - 20.07.2022 Украина.ру

У нас есть Ка-52. Военный эксперт о том, как Россия накажет ВСУ за убийства мирных жителей

Российские войска не могут оставить в тылу мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке. Тем более, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T09:35

2022-07-20T09:35

2022-07-20T09:35

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать, для этого у нас есть все возможности, уверен эксперт.Несмотря на то, что ВСУ создали по всему Донбассу и за его пределами мощную систему обороны, позиционных боев не будет. Мы будем эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия