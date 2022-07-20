"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"

Военный эксперт рассказал, кто точно знает об истинных причинах гибели крейсера «Москва» Крейсер «Москва», учитывая его возраст и техническое состояние, не надо было активно использовать в боевых действиях. Это слишком лакомая добыча для противника. Может быть, причина в том, что он слишком близко подошел к берегу. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру