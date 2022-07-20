"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва" - 20.07.2022 Украина.ру
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"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва" - 20.07.2022 Украина.ру
"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
Необходимо "честно признаться", что на крейсере "Москва" имелись современные системы ПВО, которые в нужный момент не были активированы. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T08:30
2022-07-20T08:30
спецоперация
крейсер "москва"
военный эксперт
новости
пво
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По его словам, система ПВО крейсера продемонстрировала слабость, однако речь идёт не только о недостатках военной техники.Обозреватель также заметил, что не извлечь уроки после трагедии с крейсером "Москва" было бы "преступно по отношению к собственному флоту".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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крейсер "москва", военный эксперт, новости, пво

"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"

08:30 20.07.2022
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота у побережья Крыма
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Читать в
Необходимо "честно признаться", что на крейсере "Москва" имелись современные системы ПВО, которые в нужный момент не были активированы. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По его словам, система ПВО крейсера продемонстрировала слабость, однако речь идёт не только о недостатках военной техники.

Иногда проблема состоит не в технических характеристиках боевой техники, а в разгильдяйстве личного состава, которые дают повод для критики нашим врагам.

Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
Обозреватель также заметил, что не извлечь уроки после трагедии с крейсером "Москва" было бы "преступно по отношению к собственному флоту".
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 18:45
Военный эксперт рассказал, кто точно знает об истинных причинах гибели крейсера «Москва»Крейсер «Москва», учитывая его возраст и техническое состояние, не надо было активно использовать в боевых действиях. Это слишком лакомая добыча для противника. Может быть, причина в том, что он слишком близко подошел к берегу. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияКрейсер "Москва"военный экспертНовостиПВО
 
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