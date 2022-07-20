"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота у побережья Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Необходимо "честно признаться", что на крейсере "Москва" имелись современные системы ПВО, которые в нужный момент не были активированы. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По его словам, система ПВО крейсера продемонстрировала слабость, однако речь идёт не только о недостатках военной техники.
Иногда проблема состоит не в технических характеристиках боевой техники, а в разгильдяйстве личного состава, которые дают повод для критики нашим врагам.
Обозреватель также заметил, что не извлечь уроки после трагедии с крейсером "Москва" было бы "преступно по отношению к собственному флоту".
28 июня, 18:45Военный эксперт рассказал, кто точно знает об истинных причинах гибели крейсера «Москва»Крейсер «Москва», учитывая его возраст и техническое состояние, не надо было активно использовать в боевых действиях. Это слишком лакомая добыча для противника. Может быть, причина в том, что он слишком близко подошел к берегу. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.