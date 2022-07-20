Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ
Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ
Сообщения Минобороны России о ежедневном уничтожении порядка 200 военных киевского режима соответствуют действительности. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T07:15
2022-07-20T07:15
спецоперация
военный эксперт
минобороны рф
потери всу
киевский режим
яворовский полигон
одесса
новости
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В качестве примера больших потерь в вооружённых формированиях Киева Баранец напомнил об ударе по Яворовскому полигону в марте и о недавнем уничтожении под Одессой лагеря по подготовке наёмников.По его словам, киевский режим "гонит" неподготовленных и наспех вооружённых гражданских лиц, "чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии".Обозреватель заявил, что если такая политика будет продолжена, то в конце концов армия киевского режима "будет уничтожена на 2/3".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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военный эксперт, минобороны рф, потери всу, киевский режим, яворовский полигон, одесса, новости

Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ

07:15 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Сообщения Минобороны России о ежедневном уничтожении порядка 200 военных киевского режима соответствуют действительности. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
В качестве примера больших потерь в вооружённых формированиях Киева Баранец напомнил об ударе по Яворовскому полигону в марте и о недавнем уничтожении под Одессой лагеря по подготовке наёмников.
Яворовская военная база военный полигон уничтоженный ВКС РФ России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 14:29
«Аль-Джазира»: Яворовский полигон символизирует расширение НАТО на востокАтакованный вооружёнными силами России Яворовский военный полигон во Львовской области символизирует опасения России из-за приближения НАТО к её территории. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 5 марта на англоязычной версии сайта катарского телеканала «Аль-Джазира»
По его словам, киевский режим "гонит" неподготовленных и наспех вооружённых гражданских лиц, "чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии".
Обозреватель заявил, что если такая политика будет продолжена, то в конце концов армия киевского режима "будет уничтожена на 2/3".

Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции.

Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Спецоперациявоенный экспертМинобороны РФпотери ВСУкиевский режимЯворовский полигонОдессаНовости
 
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