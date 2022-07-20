Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ
Сообщения Минобороны России о ежедневном уничтожении порядка 200 военных киевского режима соответствуют действительности. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
В качестве примера больших потерь в вооружённых формированиях Киева Баранец напомнил об ударе по Яворовскому полигону в марте и о недавнем уничтожении под Одессой лагеря по подготовке наёмников.
14 марта, 14:29«Аль-Джазира»: Яворовский полигон символизирует расширение НАТО на востокАтакованный вооружёнными силами России Яворовский военный полигон во Львовской области символизирует опасения России из-за приближения НАТО к её территории. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 5 марта на англоязычной версии сайта катарского телеканала «Аль-Джазира»
По его словам, киевский режим "гонит" неподготовленных и наспех вооружённых гражданских лиц, "чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии".
Обозреватель заявил, что если такая политика будет продолжена, то в конце концов армия киевского режима "будет уничтожена на 2/3".
Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.