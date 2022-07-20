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Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ

Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру

Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ

Сообщения Минобороны России о ежедневном уничтожении порядка 200 военных киевского режима соответствуют действительности. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T07:15

2022-07-20T07:15

2022-07-20T07:15

спецоперация

военный эксперт

минобороны рф

потери всу

киевский режим

яворовский полигон

одесса

новости

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В качестве примера больших потерь в вооружённых формированиях Киева Баранец напомнил об ударе по Яворовскому полигону в марте и о недавнем уничтожении под Одессой лагеря по подготовке наёмников.По его словам, киевский режим "гонит" неподготовленных и наспех вооружённых гражданских лиц, "чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии".Обозреватель заявил, что если такая политика будет продолжена, то в конце концов армия киевского режима "будет уничтожена на 2/3".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220314/1033513873.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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военный эксперт, минобороны рф, потери всу, киевский режим, яворовский полигон, одесса, новости