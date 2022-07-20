https://ukraina.ru/20220720/1036631625.html
Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине
Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине - 20.07.2022 Украина.ру
Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине
Главная задача армии России на фронте – это уничтожать материальную часть, живую силу Украины, которые используют вооружение против ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T07:00
2022-07-20T07:00
2022-07-20T07:00
новости
днр
украина
россия
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/65/1033906520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7f9974dfc1e5d67b4bd63fe4533383.jpg
По его словам, если фронт на сорок километров от города, то это не отменяет возможность ракетных ударов, чтобы прекратить ракетные удары, нужно 120-150 километров от городов с мирными жителями.По его мнению, главная задача российских войск – это разгром противника, доведение их до небоеспособного состояния, "чтобы они занимались другими вещами, а не террористическими обстрелами городов ДНР".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036571339.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/65/1033906520_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_da03af0d30e319fbc7167bf9b557ce17.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, украина, россия, оружие
Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине
Главная задача армии России на фронте – это уничтожать материальную часть, живую силу Украины, которые используют вооружение против ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его словам, если фронт на сорок километров от города, то это не отменяет возможность ракетных ударов, чтобы прекратить ракетные удары, нужно 120-150 километров от городов с мирными жителями.
По мере продвижения те территории, которые находятся в зоне поражения, также будут подвергаться ракетным и артиллерийским ударам. Речь идет не просто о том, чтобы отодвигать фронт ради отодвигания фронта. Задача идет об уничтожении материальной части, живой силы противника, которая может использовать эту материальную часть против рядов ДНР.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, главная задача российских войск – это разгром противника, доведение их до небоеспособного состояния, "чтобы они занимались другими вещами, а не террористическими обстрелами городов ДНР".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.