https://ukraina.ru/20220720/1036631625.html

Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине

Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине - 20.07.2022 Украина.ру

Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине

Главная задача армии России на фронте – это уничтожать материальную часть, живую силу Украины, которые используют вооружение против ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T07:00

2022-07-20T07:00

2022-07-20T07:00

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По его словам, если фронт на сорок километров от города, то это не отменяет возможность ракетных ударов, чтобы прекратить ракетные удары, нужно 120-150 километров от городов с мирными жителями.По его мнению, главная задача российских войск – это разгром противника, доведение их до небоеспособного состояния, "чтобы они занимались другими вещами, а не террористическими обстрелами городов ДНР".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036571339.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, украина, россия, оружие