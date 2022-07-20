https://ukraina.ru/20220720/1036581442.html

Несонный "Сонный Джо". Астрология и политика

Несонный "Сонный Джо". Астрология и политика - 20.07.2022 Украина.ру

Несонный "Сонный Джо". Астрология и политика

Они обменялись колкостями заочно, с помощью интернета и телевидения. Выбор именно этого способа общения, вместе с содержанием нападок, говорит о невероятном... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T07:42

2022-07-20T07:42

2022-07-20T08:49

эксклюзив

илон маск

скандал

сша

джефф безос

президент сша

джо байден

астрология

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Этим летом произошли совершенно беспрецедентные скандалы с участием двух самых богатых людей планеты (Илон Маск — первое место, Джефф Безос — второе) и президента США Джозефа Байдена.Они обменялись колкостями заочно, с помощью интернета и телевидения. Выбор именно этого способа общения, вместе с содержанием нападок, говорит о невероятном напряжении в обществе Америки.Даже люди такого уровня, со всеми своими медиа и другими возможностями, не могут сдержать эмоций и не могут обойтись без публичной дискуссии.Пикантность ситуации в том, что, например, Безос был «донором» Демократической партии, делал крупные пожертвования для предвыборной кампании Байдена. Теперь же он вынуждены обращаться к президенту через интернет.Безос и его компания «Амазон» тратят больше всех в США на лоббирование своих интересов. 20 миллионов долларов за 2021 год, такую же сумму потратила «Мета»* Цукерберга, все остальные — значительно меньше.Но и лоббирование (плата за продвижение своих интересов крупным капиталом в законодательных органах, узаконенная практика в США) в этом случае не помогло.Так что же произошло?«Президент-телесуфлер» «Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлёр», — так вдруг высказался Илон Маск. Намекая на то, что Байден читает текст с телесуфлёра. Поэтому настоящий президент — тот, кто транслирует этот текст.Но кто же это? Руководство Демократической партии? Но они тоже больше не устраивают Илона Маска.Он назвал Демпартию США партией раскола и ненависти и сказал: «Я больше не могу их поддерживать, я буду голосовать за республиканцев».Ему вторит второй по богатству человек в мире, магнат Джефф Безос. «Кто виновен в инфляции в США?» — спрашивает он. И сам же даёт ответ: «Не богатые люди и не профсоюзы вызывают инфляцию». И решительно обвиняет в этом правительство. Два владельца экономических империй бросили вызов президенту Америки и его администрации.Джефф Безос — владелец газеты «Вашингтон пост», но предпочел сделать это заявление в Твиттере, а не в собственном издании.Этот момент сразу же отметили американские журналисты. «Почему он опубликовал свой дурацкий пост в Твиттере?» — задаётся вопросом издание «Политико». Скорее всего, раздражение взяло верх над политической целесообразностью.Но Безос на этом, что характерно, не успокоился, и после недавнего твита Байдена, в котором тот обратился к владельцам автозаправок с просьбой снизить цены на бензин, откликнулся с ещё одним критическим замечанием. Он обвинил президента в «глубоком непонимании базовой динамики рынка».Что же за этим стоит?Нервное напряжение в обществе, которое не обходит даже миллиардеров.На самом деле все сверхбогатые понимают, что «шторм» в экономике уже начался и под угрозой находится не только их бизнес, но и спокойное существование.В первую очередь, конечно, ухудшится, и уже ухудшилась, жизнь бедняков и среднего класса. И Демпартия в лице президента уже недвусмысленно указывает, кто виноват в их проблемах.Как раз после того, как Байден открыто предложил увеличить налоги на сверхбогатых, обвинив их в инфляции, пришел "ответ" от Маска. Моментально оказалось, что Байден - "президент - телесуфлёр" и "пустой костюм" (так назвал его Илон Маск).У Илона - свои счёты. Администрация Байдена не даёт ему дешёвых кредитов (как администрация Обамы - на 500 миллионов долларов). Не поддерживает его прожекты типа полетов на Луну (как администрация Трампа, которая одобрила его миллиардную сделку с НАСА).И вообще Байден начал против него, по словам Илона, "грязную войну".Конфликт стал открытым, когда Илон отменил профсоюзы на своём предприятии. Но времена сейчас не те, чтобы раздражать избирателя, представителя "работающей Америки". Байден просто не может себе позволить публичную поддержку Маска, ставшего "угнетателем рабочего класса".Байден конечно же, не собирается нападать всерьез на крупный капитал. Но что делать, кого-то надо "раскулачить", хотя бы частично. И это должна быть медийная личность, из "первой десятки".Ничего личного. Времена такие."Давайте раскулачим супербогатых!"Что обещал Байден перед выборами? Основных тем было две. "Зелёная" экономика и более справедливое общество.Планы Байдена, которыми он увлекал избирателя, были уже тогда немного не реалистичными. И это мягко говоря. Сейчас же они и вовсе читаются как утопия.Байден предлагал увеличить медицинскую помощь, охватить медицинскими программами до 97 процентов населения. Снизить возраст для получения помощи по старости до 60 лет. Ужесточить контроль над стоимостью лекарств.Предполагались серьезные меры по улучшению жизни "работающей Америки", особенно, конечно, афроамериканцев и других национальных меньшинств.Отдельная тема - "климат". Планы демократов были - перейти к 2030 году на электромобили по всей Америке. Предполагалось создать сеть из полмиллиона зарядных станций."Чистые технологии" везде - в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.Вице-президент Камала Харрис - автор законопроекта, который предполагает "транзит к преимущественно возобновляемым источникам энергии" к 2030 году(!). А к экономике с "нулевым углеродным выбросом" предполагалось прийти к 2045 году.Всего на "зелёную повестку " Байден собирался выделить 2 триллиона долларов за 4 года. Здесь мог бы удачно поучаствовать как раз Илон Маск. Но его "Тесла" даже не пригласили на встречу производителей электромобилей в Белом доме год назад.Пригласили "Дженерал моторс" и "Форд". Это был, конечно, неприятный сигнал.После этого Маск назвал Байдена "марионеткой в человеческом обличье", сказал, что Америка движется к тирании и предложил ввести ценз по возрасту для должности президента ("меньше 70 лет").Сегодня, конечно, ни о какой "зелёной повестке" уже не может быть и речи. Инфляция. Резко взлетевшие цены на бензин. Ожесточение в обществе. Уже не до "углеродных выбросов". Страна на грани серьёзных гражданских конфликтов.Куда же собирается направить гнев народа Демпартия? Ответ есть. Он был уже в предвыборной кампании демократов. С этим ответом выходил на трибуну один из претендентов на место президента от Демпартии, "демократический социалист" Берни Сандерс.Очень сильно упрощая: "Давайте раскулачим богатых!"Пламенная АлександрияБайдена считают "центристом" в своей же Демократической партии. На фоне таких, например, "защитниц угнетенных", как Камала Харрис и Александра Окасио-Кортес."Левый" фланг демократов представляют неистовая Александрия Окасио-Кортес и другие члены партии, которые придерживаются почти социалистических воззрений.Это, например, так называемый "Отряд" ( "Squad"), куда входят некоторые депутаты - женщины. Возглавляет их Александрия. Для того, чтобы укрепить свою гвардию, они борются за места в парламенте для своих подруг. Требуют убрать демократов-консерваторов (некоторые из этих депутатов сидят уже 13 и 16 сроков в парламенте!). Дорогу молодым, в общем. Конечно же, это женщины, и все они - афроамериканки, мексиканки, мусульманки. Все они требуют радикальных перемен. Бесплатного образования, поддержки малоимущих, прав ЛГБТ, прав для "угнетенных" афро- и испано- американцев и так далее.Байден и так выглядит "умеренным старичком" на фоне молодых яростных демократок.Но это полбеды. Хуже то, что часть общества и часть даже самой Демпартии категорически против "левого крыла".Байдену приходится лавировать.Недавно он был вынужден дистанцироваться от них, заявив, что он "не социалист и никогда им не был".Да, Байдена многие сейчас ругают, и не просто так. Совсем скоро - выборы. Этой осенью, в ноябре, будет борьба за 34 места в Сенате и за все 435 мест в Палате представителей.Но уже ведутся разговоры об импичменте для Байдена, так как выборы эти, скорее всего, Демпартия проиграет.Потрясающе некомпетентныйДональд Трамп про Байдена: "Вы можете взять 5 худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, - и они не смогли бы причинить, и не причинили - вред, который Байден нанёс нашей земле за 16 месяцев," - сказал Трамп на митинге в Небраске.Сенатор Тэд Харви:"Байден - худший президент за последние десятилетия""Потрясающе некомпетентная" и удручающе "жалкая" администрация со времён Картера.У Байдена был "худший первый год президентства со времён Джимми Картера"."Медленный Джо" или "сонный Джо", называл его Трамп.Но есть и другое мнение. "Здравомыслящий, сочувствующий, компетентный", - называют Байдена политологи. За долгие десятилетия работы в Конгрессе он научился находить общий язык со всеми."Он имеет репутацию приятного, дружелюбного человека", - говорил профессор Техасского университета Бьюкенен. "Трудно найти в Вашингтоне человека, которому бы не нравился Байден."Лавировать - это профессиональная черта Байдена, который был сенатором 36 лет подряд.Впрочем, личные качества и даже понимание "базовой экономики" ничего уже не значат. Происходит слом старой системы мира, и этому можно только более или менее ловко противостоять.Совершенно не очевидно, что Байден как-то плохо противостоит. Несмотря на все язвительные речи республиканцев.Просто "хитрых ходов" не осталось.Болезни БайденаРегулярно звучат нападки также и на здоровье президента.Всех сейчас интересует больше всего его способность принимать решения.Но это остаётся, по большому счёту, тайной.Только ленивый уже не написал какой-нибудь твит о том, как плох президент. А слухи и прогнозы о том, что он вот-вот уйдет и уступит место Камале Харрис, начались сразу после инаугурации.Но вот прошло полтора года, а "голограмма Байдена" (так его называют в соцсетях) исправно функционирует.Байден ловко балансирует между строгими "твитами" и демонстрацией когнитивных нарушений. Впрочем, нарушения невелики и вряд ли так уж мешают управлять страной.Да и Байден ли ей управляет? Он, конечно, в большой степени - человек, читающий с телесуфлёра, это правда. Но не более чем любой другой президент США.Время идёт. Байден спотыкается, делает смешные оговорки. Но тем не менее, уверенно продолжает путешествовать, участвовать, выступать. И даже падать с велосипеда. Что само по себе говорит о неплохой физической форме. Как-то же смог он в 80 лет проехать несколько километров, не потеряв координации.Правда, отмечают, что походка стала жёстче, более скованной. Это связано с состоянием позвоночника.Он действительно иногда странно двигается, иногда немного как будто заговаривается. Что-то забывает.Тем не менее самые последние медицинские исследования не выявили каких-то серьезных проблем.Обнародованные болезни Байдена: гастро- рефлюкс, сезонная аллергия и нерегулярное сердцебиение.Байден не пьет алкоголь, не курит, регулярно принимает препараты от рефлюкса и разжижающие кровь. Он много работает, а его лечащий врач называет его бодрым и годным для исполнения обязанностей.Похоже, что президента поддерживает грамотная команда врачей. А слухи о его деменции и других старческих болезнях сильно преувеличены.Как же поведет себя "сонный Джо" в будущем? Каким образом будет справляться с конфликтами внутри и вне страны?ГороскопПосмотрим на его гороскоп.И вот тут - первая неожиданность. У "сонного Джо"четыре планеты в знаке Скорпиона! И две - в Близнецах (знак, к которому, как считается в астрологии, относится территория США).Если не считать аспект квадрата, который делает планетоид Хирон к планетам в Скорпионе, в карте вообще больше нет напряжённых аспектов.Луна в Тельце делает человека чрезвычайно практичным, спокойным, очень стабильным.Не зря же он 36 лет спокойно себе "сенаторствовал". Но что-то всё-таки заставило его пойти на должность президента. Дважды он пытался, и дважды отказывался от этой идеи.Человек с Луной в Тельце должен иметь гарантии. Он будет действовать, только если уверен в успехе.Это добродушный осторожный сибарит. Он просто наслаждается жизнью.А действовать его заставила воля, которую символизирует Солнце человека.Луна и Солнце у него в противоположных знаках (Телец - Скорпион). Байден родился сразу после полнолуния. Значит, в характере будут выражены противоположные тенденции. Желание спокойно отдыхать (по Луне). И желание действовать и побеждать (по Солнцу).Но и Солнце Байдена не заставит его так уж открыто конфликтовать.Не то чтобы ему не хотелось бороться (всё-таки четырежды Скорпион!). Наоборот. Но не в открытой схватке. Скорпион - знак, который любит действовать "за кулисами".Однако у него чрезвычайно волевой характер. Не просто сила воли, а направленная на власть (основное желание Скорпиона). Умение манипулировать окружением - на очень высоком уровне.Он думает, как Скорпион. Он действует, как Скорпион. Неуклонно и решительно. Но внешне - добрый семьянин, заботливый муж, отец и дедушка (по Луне в Тельце). Например, когда его жена погибла, он уже был сенатором. И каждый день ездил на поезде домой за 180 километров, чтобы провести вечер с мальчиками.Если время рождения правильное, то все четыре планеты не только в Скорпионе, но и в 12 доме гороскопа. Это дом тайных дел, невидимых связей. Тайные пружины, которые двигают человека, никому больше не известны.По каким-то причинам он устраивает те группы и корпорации, которые стоят за вывеской "Демократическая партия". Скрытые пружины мира, разные группы влияния внутри и за пределами США решили поставить на него.Квадрат Хирона к Солнцу значительно усиливает "тайную жизнь". Этот планетоид как будто создаёт в жизни человека долгие "тупики" и потом - неожиданный выход из тупика.Судя по гороскопу, этот человек многое скрывает, или точнее, не демонстрирует (как любой Скорпион).Много тайных планов. Двойная жизнь.Хирон тоже даёт двойственные ситуации, усиливает "двойную жизнь". Два дома, две должности, может быть, двойная игра.Поэтому несмотря на то, что это внешне дружелюбный и миролюбивый человек, он ведёт двойную, а может быть, и тройную жизнь. Учитывая количество планет в Скорпионе и квадрат Хирона к ним.Немощный и забывчивый "дедушка" имеет внутри стальную волю и невероятное умение манипулировать окружением.Кто знает, какую двойную игру он ведёт. Это не обман, не банальная хитрость. Это стратегия жизни. Как будто перед ним четыре шахматных доски. И на некоторых он играет в "шахматы Фишера". Зрители же видят максимум две шахматные партии.Хотя бывает и прямая ложь, увы. В далёком 1988 году, когда Байден решил впервые участвовать в выборах президента, всплыли реальные факты его биографии.Сам Байден утверждал, что он был лучшим выпускником школы, университета и юридического колледжа, но выяснилось, что успеваемость его была средней.Ещё в юридическом колледже он был уличен в плагиате. А в его предвыборных речах тоже нашли фразы, как под копирку списанные с выступлений британского лейбориста Нила Киннока.Джозеф Байден потом назвал все эти нападки на себя: "Гигантски преувеличенная тень ошибок прошлого". Но кандидатуру свою снял.Скорее всего, дело было не в "ошибках молодости". Он стратегически просчитал, что не выиграет выборы. Скорпионы - лучшие стратеги из всех знаков. Возможно, ещё Козероги, но те не умеют свои планы скрывать. И Рыбы. Но Рыбам часто не хватает железной воли."Лучший семьянин"Байдена называют "лучшим семьянином" в Вашингтоне. Да, есть большие проблемы с сыном, Хантером. Но это вызывает скорее сочувствие избирателей.А вот кто вызывает всеобщие симпатии, так это "доктор Джилл Байден", жена президента. С Джилл Байдену необычайно повезло.Прекрасно расположенная Луна в Тельце "обещает" ему прекрасные отношения с доброй и заботливой женщиной.В его бытность вице-президентом Джилл была единственной "второй леди" США за всю историю, которая работала.Она учительница английского языка и страстно любит свою работу. Когда она устроилась на работу в один из колледжей Вашингтона, охране пришлось маскироваться под студентов и сидеть на ее лекциях.К чести Джилл, когда студенты спрашивали, имеет ли она отношение к вице-президенту Америки, она скромно и сдержанно отвечала: "Да, мы родственники".Они встретились через несколько лет после трагедии в семье Байдена, когда в автокатастрофе погибли его жена и дочь. Джозеф прилетел домой. В аэропорту красивая девушка раздавала рекламные листовки. Это была Джилл.Они несколько лет встречались, прежде чем пожениться. Все предложения о браке Джилл отвергала, её пугала ответственность. В пятый раз сделать ей предложение попросили маленькие сыновья Байдена. "Они пришли в ванную, когда я чистил зубы, и попросили меня жениться на Джилл", - рассказывал Байден.Она выглядит как образцовая жена из среднего класса (к которому они оба и принадлежали). Всегда рядом, всегда в тени мужа. Энергичная, весёлая, деловая. Безусловно, Джилл Байден - один из главных факторов его восхождения на самую вершину власти.МанипуляторЛучше всех, кажется, сущность Джо Байдена описал бывший глава Пентагона Роберт Гейтс:"Джо невозможно не любить. В то же время он занимал ошибочную позицию почти по каждому вопросу в повестке международных отношений и нацбезопасности в течение последних 40 лет".Это сказано с очевидным раздражением. "Сонный Джо", которого все любят, умудрился ни разу не угодить одному из самых главных руководителей США.Илон Маск: "Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали, чтобы преобразовать Америку. На самом деле все просто хотели меньше драмы."Да, "сонный Джо" казался "человеком-консенсусом".Но мало кто учитывал его железную волю и умение лавировать и манипулировать.Правда, против Байдена играет могущественный враг - Время. Он уже сейчас - самый пожилой президент США.Но вполне возможно, скоро мы увидим следующий акт драмы "президент против Илона Маска". Кто победит? Это будет не Илон.Уйдет ли он со своего поста раньше? Или будет, наоборот, даже баллотироваться вновь?Это кажется сегодня невероятным. Но кто знает. "Сонный Джо" удивительно проворно успевает оказаться в нужном месте в нужное время.Всё ещё может быть.Справка. Сколько стоит стать президентом США?116 миллионов потратил на свою предвыборную кампанию Билл Клинтон в 1996 году. Сравнимые суммы тратили президенты и в предыдущие годы.Чуть больше 40 миллионов потратил Рональд Рейган в 1984 (это примерно 100 миллионов долларов в ценах 2020).Ричард Никсон в 1968 - 25 миллионов (все те же примерно 100 миллионов в ценах 2020).Джон Кеннеди в 1960 - 9,7 миллионов долларов (и это тоже примерно 100 миллионов в ценах 2020).Но в 21 веке цифры стали намного больше.На выборах 2016 Трамп собрал 350 миллионов, а Хиллари Клинтон - 580 миллионов.На последних выборах действующий президент Трамп потратил 600 миллионов долларов. А претендент Джо Байден - 960 миллионов, почти миллиард.Правда, агентство "Блумберг" считает, что Байден в общей сложности потратил на свою кампанию 1,5 миллиарда долларов.В любом случае, это рекорд всех времён всех выборов президентов США.Самые большие пожертвования на предвыборную кампанию Байден получил от Гигантов Цифры - Амазон, Гугл, Фейсбук, * Майкрософт, Эппл.Вместе они помогли суммой в 4,5 миллиона.2 миллиона направил Университет Калифорнии.Миллионные вложения у химической компании Дюпон, у фармацевтических Мерк и Вертекс.Но откуда взялся миллиард?Совершенно беспрецедентным был объем анонимных пожертвований: 185 миллионов. Закон это запрещает, но благотворительные организации могут принимать пожертвования из анонимных источников и тратить их на свои цели.Группа киноиндустрии - Нетфликс, Парамаунт, Сони Пикчерс, Юниверсал Пикчерс, Дисней телевижн. Группа сценаристов. Основатель сети Линкедин.800 человек сделали личные пожертвования. Их список был опубликован, без указания сумм.Каждый из этих людей собрал довольно значительные средства. Некоторые - больше 2 миллионов долларов.Кстати, самые активные "доноры" впоследствии занимают места в администрации, становятся послами.По сути, это почти откровенная продажа государственных должностей. В частности, сейчас в администрации президента США большинство постов занимают выходцы из "Биг Дата" - Гугл, Майкрософт и так далее.Около 80 крупных корпораций предпочли сделать пожертвования и в фонд Трампа, и в фонд Байдена.Интересно, кто был донором Трампа? Он собрал в полтора раза меньше денег, чем Байден, но тоже значительную сумму.Министерство обороны, Армия США, Боинг, Америкен Эрлайнс. И "по мелочи" - производители косметики Ревлон и Эсти Лаудер, закусочные Тако Белл, сети курортов, отелей и казино.Очень сильно упрощая, "за Байдена" были - транснациональные корпорации, в том числе Большая цифра (Амазон, Гугл и другие цифровики)."За Трампа" - национальный бизнес и военно-промышленный комплекс.Если не учитывать, конечно, тех, кто решил быть "и умным, и красивым", сделав пожертвования обоим кандидатам.*- Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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Елена Мурзина

эксклюзив, илон маск, скандал, сша, джефф безос, президент сша, джо байден, астрология