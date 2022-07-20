https://ukraina.ru/20220720/1036581064.html

Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске

Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске - 20.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске

Линия Северск — Соледар — это временная линия обороны ВСУ, после ее прорыва российские войска продолжат наступление в направлении Славянска и дороги Славянск — Артемовск, которые важны для освобождения ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T06:00

2022-07-20T06:00

2022-07-20T06:00

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска.По его словам, противник рассчитывает, что будет долго оборонять Артемовск и опираться на cлавянско-краматорскую агломерацию, где он сосредоточил свои главные силы, чтобы временно удерживать эти города.Северск – это цепь населенных пунктов, которые "висят на одной дороге", и она главная линия обороны на северных территориях Донбасса, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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