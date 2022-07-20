https://ukraina.ru/20220720/1036581064.html
Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске
Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске - 20.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске
Линия Северск — Соледар — это временная линия обороны ВСУ, после ее прорыва российские войска продолжат наступление в направлении Славянска и дороги Славянск — Артемовск, которые важны для освобождения ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T06:00
2022-07-20T06:00
2022-07-20T06:00
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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска.По его словам, противник рассчитывает, что будет долго оборонять Артемовск и опираться на cлавянско-краматорскую агломерацию, где он сосредоточил свои главные силы, чтобы временно удерживать эти города.Северск – это цепь населенных пунктов, которые "висят на одной дороге", и она главная линия обороны на северных территориях Донбасса, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, донбасс, северск, днр
Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске
Линия Северск — Соледар — это временная линия обороны ВСУ, после ее прорыва российские войска продолжат наступление в направлении Славянска и дороги Славянск — Артемовск, которые важны для освобождения ДНР, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко ранее сообщил, что руководство ВСУ намерено выводить подразделения из Северска.
Это своеобразная линия обороны, которая была выстроена ВСУ после потери Лисичанска. Наши войска решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска и дороги Славянск — Артемовск, что имеет немаловажное значение для дальнейшего освобождения территорий ДНР. Изначально было очевидно, что линия Северск — Соледар — это временная линия обороны.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его словам, противник рассчитывает, что будет долго оборонять Артемовск и опираться на cлавянско-краматорскую агломерацию, где он сосредоточил свои главные силы, чтобы временно удерживать эти города.
Северск – это цепь населенных пунктов, которые "висят на одной дороге", и она главная линия обороны на северных территориях Донбасса, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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