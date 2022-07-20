https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html

Чем воююь в Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000

Чем воююь в Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000 - 20.07.2022 Украина.ру

Чем воююь в Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000

Ferdinand (она же – Elefant) StuK 43 – одна из самых знаменитых САУ IIIРейха. Самоходка, вооружённая длинноствольной 88 мм. пушкой Pak 43/2(противотанковый... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T06:57

2022-07-20T06:57

2022-07-20T06:57

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Ferdinand (она же – Elefant) StuK 43 – одна из самых знаменитых САУ IIIРейха. Самоходка, вооружённая длинноствольной 88 мм. пушкой Pak 43/2(противотанковый вариант зенитной Flak 41) с 200 мм. лобовой бронёй виделась немецкому руководству средством, которое компенсирует советское превосходство в танках. Она действительно почти не пробивалась советской полевой артиллерией, а сама легко поражала любые типы танков союзников."Саня поднес к глазам бинокль и долго не мог оторваться. Кроме закопчённых корпусов он увидел на снегу три грязных пятна, башню, похожую на каску, торчащий из снега казённик пушки и ещё... он долго всматривался в тёмный предмет и наконец догадался, что это каток.- Трёх в клочья разнесло, – сказал он.- Двенадцать штук – как корова языком слизала. Это их “фердинанды” расстреляли, – заверил ефрейтор Бянкин. (…)Пушка у “фердинанда” была обычная, как у "тигра", – восемьдесят восемь миллиметров, с набалдашником на конце, и сам он походил на огромный гроб на колёсах. Броня у “фердинанда” вся была во вмятинах, словно её усердно долбили кузнечным молотом. Но экипаж, видимо, бросил машину после того, как снаряд разорвал гусеницу".Так описывал результат одного из боёв писатель-фронтовик Виктор Курочкин в почти документальной повести "На войне как на войне".И вот, спустя 70 лет немецкие САУ снова появились в степях Украины. 21 июня, через месяц после начала освоения украинскими экипажами, на Украину было доставлены семь 155 мм. PzH 2000 (Panzerhaubitze – самоходная гаубица). Ещё пять предоставили Нидерланды.Мы, конечно, немного преувеличили. Концептуально PzH 2000 принципиально отличается от StuK 43. "Фердинанд" был штурмовой (противотанковой) пушкой, в то время как PzH 2000 – самоходная гаубица, поддерживающая войска из ближнего тыла.PzH 2000 была разработана компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году и предназначена для вооружения армий стран НАТО (первоначально она должна была быть совместной с Италией и Великобританией). Считается, что по своим характеристикам она превосходит более современную французскую САУ Caesar.Это бронированная самоходная установка с вращающейся башней. Машину массой 55 тонн приводит в движение двигатель мощностью 1000 л.с. Развиваемая скорость – до 67 км/ч.155-мм гаубица L52 установила минимум два рекорда.Во-первых, в мае этого года на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой). Правда, обычная дальность стрельбы – до 36 км., а с приемлемой точностью – до 20 км. Для стрельбы до 48 км. используется шведско-американский корректируемый по GPS снаряд M982 Excalibur.Российская 2С35 "Коалиция-СВ" стреляет корректируемыми снарядами "Краснополь" на 70 км., а обычными – на 40 км. Но она и более современная – принята на вооружение в 2016 году.Во-вторых, продемонстрирована уникальная скорострельность – три выстрела за девять секунд. Правда смысл это имеет только при оборудовании САУ доплеровской РЛС корректировки выстрелов, который в обычной комплектации отсутствуют. К тому же, при наличии автоматической наводки, заряжается орудие вручную. После первой очереди обычная скорострельность – 8-10 выстрелов в минуту.У "Коалиции" скорострельность 12-16 выстрелов в минуту при наличии двух допплеровских радаров. Заряжение автоматическое, потому и экипаж три человека, а не пять.Всего на настоящий момент произведено ок. 300 таких машин. Украине поставляются САУ из запасов Бундесвера и армии Нидерландов.Недостатки САУ в общем-то стандартные.Прежде всего это слабая броневая защита. Бронирование достигает 50 мм., но по нынешним временам оно противоосколочное. Это больше, чем у 2С19 "Мста-С" (15 мм.), но гораздо меньше, чем у 2С35 "Коалиция-СВ" (200 мм.). Особенно слаба защита сверху. Правда, иногда для защиты крыши используются модули динамической защиты.САУ не имеет системы автоматического обеспечения рабочей температуры ствола, потому при стрельбе он начинает гнуться, что резко снижает точность. Перед началом стрельбы ствол приходится разогревать, а после окончания – охлаждать. Ещё лучше – держать в специальном помещении со стабильной температурой и влажностью. Боимся, такие условия не каждый российский танковый музей может предоставить.PzH 2000 предназначена для движения по бездорожью, но даже во время испытаний в Германии при движении по просёлочным дорогам случались поломки ходовой части. Страшно представить, как они страдают на украинских дорогах… Впрочем, это всё равно лучше, чем использование буксируемых М777.По отзывам украинских военных PzH 2000 может заменить три САУ советского производства. Однако, учитывая огромные потери в ствольной артиллерии, эквивалент 21 советской гаубицы ситуацию не меняет – ведь к июлю Украина потеряла порядка 700 орудий… Другое дело, что США смогут попытаться компенсировать количественное превосходство качественным, противопоставив высокоточные системы массовым. Пока что такая тактика приносит успех, но продолжаться это будет только до перестройки военной логистики (а она уже перестраивается). Так что без массированных поставок не обойтись. Видимо страдания по украинскому зерну связаны именно с желанием использовать зерновозы для перевозки военной техники.P.S.: 3 июля газета Bild сообщила, что одна из немецких гаубиц была подбита из немецкого же трофейного гранатомёта и захвачена. Коллеги эту новость подхватили, но мы всё же отметим, что Bild издание хотя и массовое, но всё же не такое уважаемое как, например, ВВС. А ВВС врёт не переставая (про это ещё Высоцкий пел – "а потом про этот случай раструбят по ВВС").Кроме того, хотелось бы видеть фотоподтверждение. Например, фото захваченной М777 уже появились и есть основание полагать, что вскоре её можно будет пощупать на выставке в парке "Патриот" в Кубинке.P.P.S.: А что же "Коалиция"? А ничего. Несколько десятков систем находятся в войсках, но по официальным данным в боях они ещё не использовались.

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украина, сво, танк, пушка, германия