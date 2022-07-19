https://ukraina.ru/20220719/1036657421.html

Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине

Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине - 19.07.2022 Украина.ру

Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T19:00

2022-07-19T19:00

2022-07-19T19:00

хроники

николаев

херсон

сбу

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Перестановки в украинских силовых структурахВерховная Рада Украины большинством голосов лишила полномочий главу СБУ Ивана Боканова и главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову.Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности вместе с Венедиктовой вечером 17 июля в связи с "ненадлежащим исполнением служебных обязанностей". Всего на Украине заведено 651 уголовное дело о госизмене против сотрудников силовых структур.В своем вечернем обращении к украинскому народу вечером 18 июля Зеленский анонсировал кадровую ревизию СБУ и сообщил, что решает вопрос об увольнении 28 чиновников.За увольнение Баканова проголосовали 259 депутатов, из которых 203 состоят во фракции "Слуга народа". Против высказались 37 депутатов, в том числе 14 из правящей партии и 13 из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").В своем Telegram-канале Баканов прокомментировал свое увольнение:"За" увольнение Ирины Венедиктовой Верховная Рада также проголосовала большинством голосов.Будущее экс-генпрокурора в своем Telegram-канале прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Позднее он отметил, что в ближайшее время можно ожидать новое назначение Венедиктовой, на этот раз - на дипломатическом фронте.Как пишет издание "Страна.ua", Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии.Сама Венедиктова написала на своей странице в соцсетях, что работа на должности генпрокурора это "вызов, шанс, урок, кровь, пот", что с решением президента она не спорит, а к Верховной Раде испытывает глубокое уважение. Кроме того, она заявила, что ей есть чем гордиться за время пребывания в должности.В СМИ кандидатами на пост Венедиктовой называют двоих: нынешнего врио генпрокурора Алексея Симоненко, который был ее заместителем и депутата от "Слуги народа" Андрея Костина, который в Верховной Раде занимает должность заместителя главы комитета по вопросам правовой политики.Кроме того, Владимир Зеленский сменил начальников службы в Сумской, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской и Житомирской областях, а также снял Владимира Горбенко с поста замглавы ведомства.Спецоперация на УкраинеВо вторник, 19 июля Минобороны Российской Федерации сообщило о ликвидации двухсот боевиков "Правого сектора"* в Запорожской области, деревне Камышеваха. Пункт временной дислокации был поражен высокоточными ударами ВКС.Кроме того, более 60 человек личного состава ВСУ и 7 единиц бронетанковой техники были уничтожены в районе села Долина (ДНР),В районе поселка Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия ВС РФ ликвидировали склады с оружием и боеприпасами противника, поставленными из США и Европы. В населенных пунктах Донецкой Народной Республики Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград поражены РСЗО "Град", артиллерийские взводы орудий Д-30 и гаубиц Д-20.Также в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Красный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У" и пять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".Теракт в ХерсонеДнем 19 июля ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, пять из которых сбила система ПВО, однако одна попала в Антоновский мост через Днепр. По информации, которую предоставил СМИ заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, жертв среди населения нет, а транспортный переход продолжает функционировать.Накануне ряд украинских политиков и военных, включая советника Офиса президента Алексея Арестовича сделали заявления о том, какие мосты в России и на освобожденных территориях "обязательно" подвергнутся ударам. В частности, Арестович говорил об ударе по Крымскому мосту.Командир одного из националистических подразделений в ВСУ Дмитрий Корчинский, напротив, выразил сомнение, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, но заявил, что "Антоновский мы можем достать".Охота на ведьм в Николаеве: город могут закрыть для поиска предателейГубернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что в области планируются изменения в ограничениях комендантского часа, а также, что город может быть закрыт на несколько дней для проведения специальной операции по выявлению "коллаборантов".*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220719/1036644905.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, николаев, херсон, сбу, сво